Tina Cipollari e gli amori finiti con Kinò Nalli e Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari ha avuto un grande amore nella sua vita che le ha regalato i tre gioielli più preziosi ovvero i figli Mattias, Francesco e Gianluca nati dal matrimonio con Kikò Nalli, conosciuto proprio a Uomini e Donne. La scintilla tra i due è scattata nel 2003. All’epoca, Kikò era uno dei corteggiatori del programma e fu rapito dalla bellezza e dal fascino di Tina Cipollari. La storia venne a galla quando, come ha poi raccontato Maria De Filippi in alcune puntate di Uomini e Donne, alla redazione, arrivarono alcune segnalazioni su Tina in compagnia di un ragazzo che, altri non era che Kikò Nalli.

Finito il matrimonio con Kikò Nalli, Tina Cipollari ha poi avuto una relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara con cui, però, è finita poco dopo. Ad annunciare la fine della relazione, con un messaggio rivolto ai fan, è stata la stessa Tina che, sebbene non ami parlare della propria vita privata, ha scelto di condividere con i fan la fine della sua relazione.

Tina Cipollari a casa dell’amore a Uomini e Donne

Attualmente single, Tina Cipollari ha scelto di rimettersi in gioco cercando l’amore proprio a Uomini e Donne, il programma che le ha regalato non solo la popolarità ma anche un amore da favola coronato dalla nascita di tre figli. Tina cerca un uomo che abbia un’età che vada dai 63 anni in su, che sia autonomo, vedovo e che, sebbene abbia dei figli, sia indipendenti e vivano lontani.

Tina, inoltre, sempre molto schietta, ammette di volere un uomo benestante, che ami viaggiare e3 che sia disposto a sposarla. Tina, inoltre, promette di lasciare libero l’uomo che riuscirà a conquistarla aggiungendo di non dare importanza all’aspetto fisico.

