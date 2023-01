Chi sono gli ex fidanzati di Arisa?/ Delusa dagli uomini non crede più nell’amore

Arisa e Giuseppe Anastasi: Un amore e un sodalizio musicale poco vincenti

Nel corso degli anni Arisa ha cambiato molti look, passando dalla ragazzina con gli occhiali e vestiti vintage, alla donna sensuale e seducente. Ogni volta che si cambia d’abito, è come se chiudesse un capitolo della sua vita e iniziasse a scrivere una nuova storia. Non c’è nulla da dire sulla impeccabile voce emotiva, ma sul versante sentimentale Arisa non mostra la stessa sicurezza. Ha avuto relazioni importanti con Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo e Vito Coppola, ma non hanno funzionato. C’è da dire, che ogni volta che rompe una relazione, se ne esce con didascalie poco eleganti nei confronti dei suoi ex compagni, attraverso le quali esterna il suo stato d’animo del momento.

Mauro Corona: "Ho conosciuto la fame"/ "I miei genitori si ubriacarono e morirono"

Il suo fidanzato storico è stato il grande cantautore siciliano Giuseppe Anastasi. Per la cantante ha composto Sincerità, con la quale ha vinto il Premio Sanremo Giovani. I due si sono conosciuti al CET di Mogol. Giuseppe Anastasi lavorava come assistente alla metrica musicale per “Autori di testi”, mentre Arisa si guadagnava da vivere lavorando come estetista mentre frequentava la scuola di canto. Dal primo momento in cui si sono incontrati, hanno stretto un legame romantico e artistico. Eppure, quando si sono lasciati, Arisa ha detto: “Lui aveva bisogno di un cantante e io di qualcuno che scrivesse canzoni”. La relazione con Giuseppe Anastasi si è conclusa nel 2010, ma il sodalizio artistico con Arisa è durato diversi anni, tanto da fargli vincere il secondo premio al Festival di Sanremo con La Notte e aggiudicarsi qualche anno dopo il Premio come migliore autore per Controvento. Oggi Giuseppe Anastasi è sposato con la cantante Carlotta Quadraccia, nota soprattutto per la sua interpretazione del successo estivo del 2000, Frena.

Riccardo Mannino, chi è il marito di Alberto Matano/ "Sapevo che sarebbe stato il mio compagno di vita"

Arisa: con Andrea Di Carlo un passo dal sì, con Vito Coppola una buona amicizia

Andrea Di Carlo è manager e autore televisivo, quando si è lasciato con Arisa ha dedicato un lungo post alla cantante: ” Lei è un numero primo, di quelli che si relazionano solo con se stessi, di quelli che non hanno nulla… Cerca di essere felice, (ma) senza di me”. Tre mesi prima i giornali di gossip annunciavano un imminente matrimonio tra Andrea Di Carlo e Arisa. Tra loro è stato un colpo di fulmine e secondo le dichiarazioni di Santo Pirrotta, Andrea Di Carlo le avrebbe regalato anche l’anello di fidanzamento, ma l’ufficialità delle nozze sarebbero dovute arrivare dopo Sanremo. Invece i primi segnali di crisi si sono manifestati nel salotto di Domenica In, quando Arisa parlando di Andrea Di Carlo è scoppiata in lacrime.

Adriana Riccio compagna di Flavio Insinna/"Sembrei di sembrare eccessivo, invece.."

La sua storia d’amore con Vito Coppola non ha funzionato ed è stato lo stesso ballerino a confermare che c’è stata una rottura con Arisa. La sua partecipazione a Ballando con le stelle ha creato molto scalpore e alimentato il gossip. Baci rubati, abbracci, carezze e complicità… C’erano tutti gli ingredienti per una storia d’amore, ma è mancato qualcosa che al pubblico è sfuggito di vista. “Non stiamo insieme, lui vuole fare la sua vita, vorrebbe che io ci sia ma senza essere invadente”, ha dichiarato Arisa, spiegando il motivo della loro separazione. Tuttavia, sembra che siano riusciti a mantenere una buona amicizia. Arisa anche questa volta non l’ha presa bene e ha dichiarato di non credere più nell’amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA