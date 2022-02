Fidanzato Arisa, da Andrea Di Carlo e Vito Coppola: gli ex/ “Il mio cuore batte a vuoto”

Arisa si appresta a tagliare un traguardo importante in questo 2022 che è da poco iniziato, il suo 40esimo compleanno. La cantante, nonostante le soddisfazioni professionali (ha conquistato anche l’ultima edizione di “Ballando con le stelle“) non ha ancora trovato la pace in ambito sentimentale e fatica ad accettare la delusione per le sue ultime due storie finite male. Gli ultimi due uomini che sono stati al suo fianco sono stati Andrea Di Carlo, con cui sembrava essere a un passo dal sì, e Vito Coppola, che è stato il suo partner nel programma condotto da Milly Carlucci.

La sua inquietudine si riflette spesso anche sui suoi repentini e periodici cambi di look, anche se questo si tratta anche di un modo con cui lei può esprimere tutto il suo estro. L’interprete di ‘Sincerità’ continua però a sognare di diventare mamma e non esclude di poterlo diventare anche da sola.

Andrea Di Carlo e Vito Coppola: chi sono gli ultimi ex di Arisa

Andrea Di Carlo è uno degli autori Tv e manager più noti (è lui a firmare, tra gli altri, ‘Oggi è un altro giorno’) ed è stato protagonista di una storia d’amore importante con Arisa, che sembrava potesse portare al matrimonio. E invece, dopo una serie di tira e molla, i due hanno deciso di prendere strade diverse. La cantante aveva parlato della fine della loro storia poco tempo dopo la fine dello scorso Festival di Sanremo a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’, ma l’uomo non aveva gradito il modo in cui lei aveva parlato della loro relazione. “Se qualcuno mi avesse chiesto cosa mi rende felice avrei risposto lei – sono state le sue parole -. Non le lenzuola profumate. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome. L’amore è per i coraggiosi e io lo sono. Quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Non ci sarà alcun matrimonio, passo e chiudo”.

I rapporti tra loro sono tuttora difficili, non a caso lei ha chiesto alla produzione di “Ballando con le stelle” di evitare di poter incontrare l’ex (lui è il manager di altri due concorrenti, Morgan e Federico Fashion Style). Ed è proprio nello show condotto da Milly Carlucci che l’artista pensava di avere trovato nuovamente l’amore nel suo partner di scena: Vito Coppola. Ma anche con lui la frequentazione ha avuto breve durata: “Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto – ha detto lei su Instagram -. Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come l’influenza”.

Nascondere l’amarezza non è comunque semplice, come ha confessato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’: “Il mio cuore batte sempre, però poi non è detto che…A me piace sentirmi innamorata, però poi ho anche altri aspetti della mia vita. Quando il cuore batte a vuoto, e può capitare a tutti, mi dedico ad altro e aspetto che finisca di battere o che batta da un’altra parte”.





