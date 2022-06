Chi sono gli ex fidanzati di Emma Marrone?/ Dalla storia con Stefano De Martino…

Emma Marrone, tutti gli ex fidanzati della cantante: da Stefano De Martino a…

Emma Marrone sarà ospite della puntata di oggi di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La popolare cantante è stata spesso al centro del gossip per le sue storie d’amore. La prima storia che ha fatto parlare di lei è stata quella con Stefano De Martino. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici nel 2009. Una storia che ha fatto sognare migliaia di fan ma che purtroppo non ha conosciuto il lieto fine. Nonostante fossero pronti a costruire una famiglia, De Martino incontra e si invaghisce di Belen Rodriguez. Pochi mesi dopo, termina la relazione con la cantante. In un’intervista di qualche giorno fa al Corriere della Sera parlando di Emma Marrone, Stefano ha ricordato quella storia d’amore con particolare affetto: “È una persona bellissima. La nostra storia è stata un cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista. Quando capita vado volentieri ai suoi concerti”.

Dopo la fine della storia con Stefano De Martino, Emma Marrone ha intrapreso una nuova frequentazione con l’attore Marco Bocci, ora sposato con Laura Chiatti. La loro prima apparizione pubblica risale al 2013 ma è un rapporto di breve durata. Infatti, nel dicembre dello stesso anno, l’attore si mostra in compagnia di Laura Chiatti. L’anno seguente, la cantante si relazione con Fabio Borriello. Il ragazzo è conosciuto per essere stato nel reality “Campioni” con il Cervia. Nonostante le presentazione in famiglia, i due si lasciano nel 2015.

Emma Marrone aveva deciso di dedicarsi solo al lavoro dopo la fine delle relazioni. Nel 2019, però, escono fuori delle voci sul modello norvegese Nikolai Danielsen. Il ragazzo trascorre, infatti, le vacanze con la cantante fiorentina. Le fonti vicine a Emma Marrone hanno sempre smentito una relazione tra i due. La love story non è stata mai confermata e al momento Emma Marrone ha continuato a dichiararsi single. Emma Marrone è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e in un’intervista al Settimanale Io donna la cantante ha confessato di essersi abituata a stare da sola e di amare l’indipendenza: “Magari questo spaventa gli uomini, sono totalmente autosufficiente”.

Qualche tempo fa però la cantante ha potato una storia Instagram che ha destato scalpore. La cantante salentina si scambia un tenero bacio sulle labbra con un ex concorrente di X-Factor. Si tratta del giovanissimo Gianmaria Volpato, il 19enne che ha esordito come cantante nell’ultima edizione del talent. Emma Marrone però ha tenuto a precisare che voleva solo scherzare e che Gianmaria non era affatto il suo fidanzato. La Marrone sottolinea che oltre alla differenza d’età tra loro, per lei il giovane rapper è una sorta di “figliuolo” che ha preso sotto la sua ala protettiva anche dopo la fine del programma.













