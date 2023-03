Patty Pravo, gli amori: da Faggetter a Riccardo Fogli a Johnson/ “Divento bigama…”

Patty Pravo: i matrimoni con Gordon Faggetter e Riccardo Fogli

Patty Pravo (Nicoletta Strambelli), classe 1948, oltre ad essere una grande cantante italiana, è sempre stata una donna seducente e nel corso della sua vita ha avuto molti amori “importanti”. Al Corriere della Sera aveva dichiarato di aver fatto l’amore per la prima volta a 14 anni e cosa più importante, che sin da ragazzina, crescendo con i nonni, era sempre stata molto libera di fare le sue scelte e le sue esperienze (positive e negative). Tra gli amori più importanti della cantante ci sono personaggi famosi come: Gordon Faggetter, Riccardo Fogli e John Edward Johnson.

Gordon Faggetter (classe 1948) era il batterista del gruppo inglese Cyan Three ed è stato il primo marito di Patty Pravo. I due si conobbero al Piper Club di Roma, fu un vero colpo di fulmine, viaggiarono molto e si sposarono in Inghilterra. Nel 1973 i due si separarono e Faggetter, trasferitosi a Roma, ebbe moglie e figli e poi morì nel 2020. A Faggetter seguì il brevissimo matrimonio con Franco Baldieri, che si è interrotto perché la Pravo si era invaghita di Riccardo Fogli, cantante dei Pooh. Sulla relazione con Fogli, la cantante aveva dichiarato: “Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora. Ci siamo sposati in Scozia, con rito celtico, non è con lui che divento bigama!”.

Patty Pravo: la poligamia e il matrimonio con John Edward Jonson

Parlando dell’ex Riccardo Fogli, Patty Pravo ha dichiarato una cosa molto importante: “Non è con lui che divento bigama” e questo perché il matrimonio successivo, quello con il chitarrista John Edward Johnson era stato un matrimonio a 3! La cantante aveva raccontato così quella storia: “Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo studio e vedo un bellissimo ragazzo che suona il basso, Paul Martinez. Poi un altro, bellissimo, che suona la chitarra, Paul Jeffrey. Amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme a Roma. Le nozze vere sono quelle con Martinez. Il problema nasce quando sposo a San Francisco l’americano Johnson, grande chitarrista.

Dopo Pensiero stupendo, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama. Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno sei mariti, quattro veri”. Recentemente al Corriere della Sera la cantante ha dichiarato: “Erano sempre loro a volersi sposare, e mi pareva brutto dire di no. Oggi sono felicemente single”.











