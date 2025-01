Chi ha ottenuto il Bonus al Grande Fratello e tutte le percentuali del televoto

Dopo il ripescaggio del ex concorrenti eliminati, Alfonso Signorini ha annunciato in diretta al Grande Fratello un bonus per quattro dei concorrenti ancora in gioco. Un televoto flash ha decretato i quattro più amati dal pubblico a Casa, che avranno da oggi una ‘seconda vita’ nella gara: ciò vuol dire che, in caso di eliminazione, potranno utilizzare il bonus per rientrare nella Casa come concorrente a tutti gli effetti. Ma chi sono i quattro che hanno ottenuto questo premio e quali sono le percentuali del televoto?

Ad avere da oggi una seconda vita sono Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ad ottenere il punteggio più alto è stata Zeudi, col 27,56% delle preferenze; segue Javier col 14,52%, Lorenzo 13,42% e Shaila 9,69%.

Nessuno saprà chi sono i concorrenti col Bonus: ecco perché

Ma cosa accade ora? I concorrenti che hanno ottenuto il bonus nella Casa del Grande Fratello non lo sapranno. Alfonso Signorini ha infatti spiegato che, per non influenzare d’ora in poi le nomination, creando di conseguenza delle strategie, nessuno in Casa saprà chi sono i concorrenti dalla ‘doppia vita’ al televoto. La cosa verrà svelata soltanto nel caso in cui uno dei concorrenti in questione verrà eliminato. Se uno tra Zeudi, Lorenzo, Shaila e Javier verrà eliminato, Signorini gli annuncerà che ha ancora la possibilità di rimanere in gioco grazie al bonus.

