Alfonso Signorini spiega le motivazioni che hanno portato il Grande Fratello al ripescaggio

Dopo le forti polemiche che si sono scatenate nella Casa del Grande Fratello per il ripescaggio, Alfonso Signorini ha tenuto a spiegare in diretta le motivazioni che hanno portato a questa decisione tanto discussa. Il conduttore ha elencato una serie di necessità del programma, a partire dalla presenza di concorrenti già collaudati, preferite a nuovi volti che impiegano più tempo a farsi conoscere – per di più in un ambiente già ‘formato’ – e a creare dinamiche interessanti.

Signorini spiega: “Il Grande Fratello aveva delle esigenze”

“Abbiamo l’esigenza di prolungare il programma che durerà ancora un po’ e avevamo l’esigenza di rinnovare la vita nella casa con dinamiche nuove”, ha esordito Signorini, rispondendo poi a chi ha fatto notare che sarebbero potuti entrare allora nuovi concorrenti. “Entreranno, infatti, con dinamiche nuove”, ha spiegato Signorini. E ha aggiunto: “Fare il Grande Fratello non è facile, noi avevamo bisogno di gente rodata, che sanno come si creano le dinamiche nella Casa. A scegliere chi dovesse entrare è stato il pubblico! Noi abbiamo chiesto loro, prima di tutto, se volevano dare una seconda chance agli ex concorrenti e loro hanno deciso di sì! Il pubblico ha deciso, non il Grande Fratello.” Per controbilanciare, Signorini ha però annunciato per i 17 concorrenti in gioco regolarmente un bonus speciale.