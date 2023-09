Chi sono i concorrenti ufficiali del Grande Fratello?/ Annunciati i primi 6 nomi: Beatrice Luzzi, Grecia…

Concorrenti Grande Fratello: i nomi dei primi inquilini vip

E’ ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione del Grande Fratello. Lunedì 11 settembre, in prima serata, Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli nel ruolo di opinionista social, tornerà al timone del reality show con un’edizione che dovrebbe essere totalmente diversa dalla precedente e che dovrebbe durare anche meno. In una nuova casa, gli inquilini vivranno sotto le telecamere del Grande Fratello mescolandosi tra loro. Nella famosa casa di Cinecittà, infatti, ci saranno anche sia inquilini vip che nip.

In attesa di conoscere i nomi di tutti i concorrenti ufficiali, sono stati svelati i primi inquilini famosi. Nella casa, così, entreranno l’atleta Alex Schwazer, la star delle soap opera e protagonista numerose telenovelas degli anni ’80 e ’90, tra le quali Topazio ovveroGrecia Colmenares e l’attrice e regista Beatrice Luzi.

I concorrenti nip del Grande Fratello

Chi sono, invece, i concorrenti nip del Grande Fratello? Tv Sorrisi e Canzoni e la pagina Instagram ufficiale del reality show hanno svelato i nomi dei primi tre inquilini vip che sono pronti a rubare la scena ai concorrenti nip. Nella casa entreranno così Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris.

Si tratta di nomi non noti al grande pubblico, ma che stanno già scatenando diversi rumors. Giselda Torresan, in particolare, è già la protagonista di una segnalazione riportata da Deiniara Marzano. Quali saranno gli altri concorrenti che completeranno il cast e che vivranno per diverse settimane sotto le luci dei riflettori?

