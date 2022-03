Chi sono i finalisti Il Cantante Mascherato 2022/ Volpe Medusa e Drago in pole position?

La nuova stagione del Il Cantante Mascherato 2022 sta per arrivare alla conclusione con più delle puntate alle spalle. In gara dopo le eliminazioni delle scorse settimane sono: Camaleonte, Volpe, Drago, Lumaca, Medusa, Pinguino e Sole Luna mentre molte maschere hanno rivelato la loro identità, ultima tra tutte Vladimir Luxuria nei panni del Pesciolino Rosso.

Fabri Fibra/ "Canne? Da 6 mesi ho smesso, basta anche con alcool e sigarette"

Tra tutti gli spettatori si apre il toto scommesse su chi tra tutte le maschere ancora in gara potrebbe sbaragliare gli altri concorrenti durante la semifinale per approdare in finale. Una delle maschere preferite dal pubblico è Medusa che alcuni ipotizzano possa essere interpretata da Bianca Atzei o da Annalisa Minetti. Le sue performance piacciono molto al pubblico a tal punto che potrebbe guadagnarsi un posto di riguardo in finale.

Acque profonde/ Trama e cast film: Ben Affleck e Ana de Armas su Amazon Prime Video

Quali maschere saranno le finaliste al Il Cantante Mascherato 2022?

Tra tutte le maschere de il Il Cantante Mascherato 2022 molte hanno conquistato il cuore del pubblico, ma anche la curiosità degli spettatori di vedere quali cantanti si nascondono sotto le maschere a tal punto da portare all’eliminazione qualcuno solo per riempire la curiosità.

Una maschera che durante tutte le esibizioni ha sempre stupito il pubblico di cui l’identità resta ancora un profondo mistero è Drago, che al momento secondo gli indizi della giuria sembra essere un ballerino. Un’altra maschera che potrebbe guadagnarsi la tanto ambita finale è Volpe su cui gravitano diversi nomi, Paolo Conticini primo su tutti, ma che durante le esibizioni ha dato sfoggio di una grande bravura.

Giorgia Basciano, "Sophie Codegoni ha cambiato Alessandro"/ "Speravo nella vittoria…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA