Vivere l’esperienza di un reality implica spesso uno stato di isolamento dal mondo esterno che stimola la riflessione; una sorta di percorso introspettivo che porta ad emergere momenti di vita segnati anche dalla sofferenza. Lo dimostra il toccante racconto di Yulia Brischi al Grande Fratello 2024; la modella non è riuscita a trattenere le lacrime parlando dei suoi genitori, soprattutto passando in rassegna i momenti di conflitto che spesso viveva di riflesso.

Enzo Paolo Turchi in crisi al Grande Fratello 2024/ “Mia moglie Carmen Russo mi manca tanto"

“Mia mamma è molto morbosa nei miei confronti perchè ha paura che io soffra, che faccia gli stessi sbagli, è sempre molto parte della mia vita anche perchè ho solo lei”. Inizia così Yulia Bruschi a proposito dei suoi genitori al Grande Fratello 2024, partendo dal rapporto con la mamma. “Questa cosa a me fa piacere, ma fino ad un certo punto; so che lei ha molta stima di me ma non secondo me quanto io vorrei, faccio le cose per renderla orgogliosa ma lei è molto dura con me, mi dice: ‘Potresti fare molto di più’”.

Luca Tommassini nuovo concorrente del Grande Fratello? / La gaffe di Enzo Paolo Turchi nella Casa

Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024: “Nonostante tutto sono orgogliosa dei miei genitori…”

Sempre parlando dei suoi genitori al Grande Fratello 2024, Yulia Bruschi non è riuscita a controllare le lacrime parlando del rapporto con il papà. “Devi coltivare il rapporto con un figlio e il mio papà se ne sta accorgendo adesso, dai miei 11 anni ai 20 non mi ha mai vissuto… Lui non è mai stato un uomo fedele, mia mamma ha sofferto tantissimo”. La concorrente ha poi aggiunto: “Io sono stata un po’ una spugna del loro rapporto, il mio papà mi diceva: ‘Io di tua mamma non ne voglio sapere’, poi se io parlavo bene del mio papà lei ci stava male… Ad oggi non lo odio, anche se continuo a non comprendere”.

Pamela Petrarolo ricorda Francesca Di Ruberto/ "Prima della morte ci siamo perse di vista"

Decisamente toccanti le emozioni di Yulia Bruschi; dalle lacrime versate si evince come ancora oggi diverse siano le ferite dovute al rapporto con i genitori, pur ammettendo come siano le persone che più ama nella sua vita. “Papà per un periodo mi ha detto: ‘Io non ti voglio come figlia’, mi ha completamente accantonata… Mi sono sempre chiesta il perchè, se solo mi avesse dato una motivazione giusta avrei almeno capito il suo atteggiamento. Ma tutto dipendeva dal fatto che non andava d’accordo con la mia mamma”. La concorrente del Grande Fratello 2024 ha poi aggiunto: “Non vorrei che i miei genitori prendessero tutto questo come un offesa, perchè io sono comunque orgogliosa di loro e voglio bene a mio papà”.