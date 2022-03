Sophie and the Giants, chi sono e carriera?/ Sophie Scott e la collaborazione con Michele Bravi

Chi sono i Sophie and the Giants?

Il gruppo Sophie and the Giants è nato nel 2015 a Sheffield ed è composto da Sophie Scott (cantante del gruppo), Toby Holmes (chitarrista), Antonia Pooles (bassista) e Chris Hill (batterista). Dei ragazzi vivaci, allegri e con un legame che dura da anni, per la precisione, dal College; i quattro hanno infatti erano tutti allievi di un College del Surrey, il Guildford Music e seguivano insieme gli studi di educazione musicale. Dopo il loro percorso al College, il gruppo si trasferisce a Sheffield ed inizia ad esibirsi dal vivo, realizzando cover di Supertramp e Chris Isaak; nel 2018 pubblicano il loro primo singolo: Monsters, dopo pochi mesi il loro primo “Extended Play” dal titolo Adolescence.

Hanno molto successo e si esibiscono per l’emittente BBC e per i festival di Reeding, Leeds e Glastonbury. Nel 2020 il disco di platino che li ha resi molto noti in Europa e in Italia: Hypnotized, nata dalla collaborazione del dj tedesco Purple Disco Machine. Nel 2021 esce il brano Falene in collaborazione con Michele Bravi e Golden Nights con Benny Benassi,Dardust e Astrality. Come dichiara Sky tg24 ma come possiamo perfettamente cogliere dall’ascolto dei loro brani, i Sophie and the Giants hanno un’anima indie pop, alla quale uniscono sonorità dance.

Tutto su Sophie Scott, la cantante dei Sophie and the Giants

Sophie Scott, una giovane ragazza britannica dai capelli rossi che ha personalità da vendere, è grazie a lei se nel 2017 si è formata la band Sophie and the Giants; è la cantante del gruppo ma suona anche la chitarra. Di lei, come afferma anche Donna Pop, parlano molto le sue canzoni come Waste My Air, la stessa Sophie dichiara: “Sono stata accecata dall’amore per molto tempo e ho sopportato la merd* a lungo, e ho capito di aver sprecato molto del mio tempo. Ho avuto un’illuminazione, ho preparato le mie cose ed ero fuori lo stesso giorno. Waste My Air parla di come mi sentivo una volta uscita da quella relazione”.

Sophie ha collaborato con Michele Bravi nel 2021 cantando insieme a lui la canzone “Falene”, Newsic li aveva intervistati dopo l’uscita del singolo e sulla cantante, Michele aveva affermato: “Condividere con Sophie lo spazio di una canzone è un grande onore, è stata tanto generosa a incontrarsi con me attraverso lingue diverse in un’unica storia musicale. Trovo nel suo talento una luce fortissima e una grande ispirazione. La sua musica è genuina e urgente”. Noi, la sua musica, avremo modo di ascoltarla nuovamente dal grande schermo sul palco di MSC Crociere-Il viaggio della musica.











