Chi sono i tentatori di Temptation Island 2024: svelati tutti i nomi

Finalmente ci sia siamo, questa sera martedì 10 settembre 2024 prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island 2024 settembre la prima in onda non in estate ma in autunno. L’attesa è tanta e c’è curiosità non solo sul cast delle coppie (che sono già state svelate tutte e non sono mancate anche segnalazioni bomba su alcuni di loro) ma anche su quello dei tentatori e tentatrici. E allora scopriamo chi sono i 13 sigle che tenteranno le fidanzate del villaggio alcuni sono sconosciuti mentre altri sono dei volti già noti ai telespettatori di Canale5.

Innanzitutto tra i tentatori di Temptation Island 2024 settembre c’è:

Siria Pingo e il dolore vissuto con la mamma prima di Temptation Island/ "Le restavano 6 mesi di vita..."

Stefano Tediosi: milanese di 32 anni di professione barista. Nel tempo libero viaggia e fa escursioni.

Francesco Fulloni: di Verona ma vive a Milano con sua sorella. Ha 23 anni ed è l’account manager di una nota azienda dolciaria, ama il golf e suona il pianoforte da autodidatta. Sogna di prendere il patentino da istruttore di golf.

Quando comincia Temptation Island 2024 settembre?/ Data, coppie e villaggio: tutto quello da sapere

Anto Anastasi: siciliano di 32 anni è store manager in un negozio di abbigliamento, ha giocato nelle giovanili dell’Inter ed ha studiato Farmacia all’Università.

Edoardo Gullino: viene da un paese in provincia di Cuneo ed ha 24 anni, fa il giardiniere nell’azienda di famiglia e pratica sport estremi, come il motocross, l’arrampicata, il downhill e lo snowboard.

Bruno Topolini: viene dalla provincia di Reggio Emilia, 32enne, ha 4 agenzie immobiliari insieme ai suoi due soci. Appassionato di cinema e di sport, va in palestra, gioca a calcio e si prepara atleticamente nel triathlon.

Temptation Island 2024, Rita De Crescenzo tra le coppie? Silenzio rotto da Raffaella Mennoia/ Arriva risposta

Valentino Leonardi: dalla provincia di Brescia, ha 31 anni ed è impiegato tecnico e personal trainer. Ha cominciato a giocare a calcio come portiere a 9 anni ed è arrivato anche in serie A. Pratica tantissimi sport: dal beach volley al rugby.

Temptation Island 2024 settembre: tra i tentatori anche Daniele Capuana (ex volto di Uomini e Donne)

L’elenco di chi sono i tentatori di Temptation Island 2024 settembre continua con un ex volto di Uomini e Donne, Daniele Capuana. Saranno 13 in totale i bellissimi ed affascinanti single che avranno il compito di tentare le ragazze nel villaggio delle fidanzate. Vediamo nel dettaglio chi sono:

Daniele Capuana: 38 anni e originario di Pisa è noto soprattutto per aver partecipato l’anno scorso a Uomini e Donne come tentatore di Ida Platano, si laureerà presto in Scienze Motorie ed è un preparatore atletico e pratica crossfit nel tempo libero.

Daniel: 27 anni di Imperia, ha un’impresa edile di famiglia a Montecarlo. Appassionato del mondo finanziario, ama viaggiare e pratica tantissimo sport.

Alex Sartinara: si occupa dell’amministrazione della carrozzeria di famiglia, ha 33 anni ed è di Milano, sportivo, nel corso della sua vita ha praticato pugilato, nuoto agonistico, calcio, sci e pallavolo.

Giovanni De Rosa: originario di Napoli, il 28enne vive da tre anni a Gran Canaria, dove gestisce un autonoleggio. Inoltre, è un appassionato di motori e di nautica.

Alessandro: 42 anni, originario di Napoli ma vive a Milano da più di vent’anni. Laureato in scienze motorie, lavora come personal trainer ed ama viaggiare, ha girato per tutto il sud est asiatico ed ha vissuto a Shangai per nove anni. Tra le sue passioni ci sono la cucina, andare in bicicletta e la boxe.

John Zunda: è un impiegato in un’azienda specializzata nell’assicurazione del credito, ha 30 anni ed è di Reggio Emilia. E’ molto legato alla nonna, con la quale vive. Gioca a pallanuoto a livello agonistico.

Yousif Elashafie: ha 33 anni e viene da Roma; abita col gemello Fouad – tentatore nella decima edizione – ed un fratello più piccolo. Tutti e tre gestiscono un ristorante, in cui è chef e barman, sportivo, ama la fotografia.