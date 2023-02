Chi sono le co-conduttrici Sanremo 2023/ Chiara Ferragni, Francesca Francini, Paola Enogu e Chiara Fagnani…

Co-conduttrici Sanremo 2023: Ferragni, Francini, Enogu e Fagnani reggeranno il confronto con quelle nelle scorse edizioni del Festival?

Il Festival di Sanremo sta per cominciare. Per il quarto anno consecutivo, Amadeus sarà alla guida della kermesse canora più importante d’Italia, evento iconico atteso per un intero anno da milioni e milioni di persone. Per l’edizione 2023, il conduttore ha scelto di condividere il palco dell’Ariston con Gianni Morandi, dopo essere stato affiancato negli anni passati da Fiorello. Il cantante bolognese, già conduttore del Festival nel 2011 e nel 2012 e tra i protagonisti della scorsa edizione, non sarà però l’unico accanto al conduttore.

A dividere il palco con Amadeus e Morandi, infatti, ci saranno anche 4 co-conduttrici. I loro nomi sono stati annunciati dal direttore artistico del Festival di Sanremo proprio nelle settimane precedenti al Festival, come era accaduto già nelle scorse edizioni, quando al suo fianco si sono avvicendate grandi artiste come Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Nel 2020, invece, accanto al conduttore si erano viste Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Georgina Rodríguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Chiara Ferragni, Francesca Francini, Paola Enogu e Chiara Fagnani: chi sono le co-conduttrici Sanremo 2023

La prima co-conduttrice di Sanremo 2023 sarà Chiara Ferragni. La nota influencer tornerà poi sul palco del Festival di Sanremo 2023 anche l’ultima sera. Sarà dunque al fianco di Amadeus nella prima e nella quinta puntata del Festival. Il suo debutto dunque è fissato per il 7 febbraio 2023, la serata che vedrà esibirsi 14 dei 28 artisti in gara. L’imprenditrice ha già donato in beneficenza il suo cachet.

La seconda co-conduttrice sarà la giornalista Francesca Fagnani, nel 2022 alla guida del programma “Belve” su Rai 2 nel quale ha intervistato grandi nomi come J-Ax, Rocco Siffredi, Wanna Marchi e Nina Moric e non soltanto.

La terza sera vedremo sul palco di Sanremo 2023 Paola Enogu, classe 1998, simbolo della Nazionale italiana di pallavolo. Nata in provincia di Padova da genitori di nazionalità nigeriana, fin da giovanissima l’atleta è diventata uno dei talenti più cristallini del panorama pallavolistico italiano.

La quarta sera sul palco ci sarà Chiara Francini, una delle attrici più conosciute e amate in Italia. Nata a Firenze nel 1979, l’artista si è sempre divisa tra cinema, teatro e tv. Tra il 2007 e il 2008 ha girato quattro film con Leonardo Pieraccioni, diventando così un volto conosciuto al pubblico. Negli ultimi anni si è dedicata anche alla scrittura: ha pubblicato ben quattro romanzi.

