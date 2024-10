Mike Bongiorno, tra i conduttori più amati della storia della televisione italiana, ha avuto una situazione sentimentale molto ricca: non sono mancate infatti relazioni importanti e anche una serie di flirt nel corso della sua vita piena di momenti da ricordare. Mike Bongiorno ha avuto tre mogli ma solamente l’ultimo matrimonio è stato fortunato e ha regalato al conduttore la gioia enorme dell’amore e della convivenza felice. La prima unione fu con Rosalia Maresca, ex cantante lirica italo-americana. I due si sposarono a New York nel 1948 dopo una brevissima frequentazione. Le nozze arrivarono proprio nella Grande Mela: la relazione durò solamente quattro anni e il matrimonio fu annullato dalla Sacra Rota poiché la donna non voleva avere figli.

Mike, miniserie: storia vera di Mike Bongiorno/ L'infanzia, la carriera e la vita privata

La seconda moglie, Annarita Torsello, Mike Bongiorno la sposò a Parigi nel 1968. Torsello era una giornalista, soprannominata “la contestatrice” per via del suo approccio al lavoro. La donna era nata nel 1940 e aveva sedici anni in meno rispetto al grande Mike: aveva origini italo-francesi, avendo la mamma parigina. Entrambi spiegarono di non essersi trovati bene l’uno con l’altra dopo le nozze, tanto che la coppia decise di dirsi addio appena due anni dopo il matrimonio. A detta di Mike, la moglie lo aveva tradito mentre lei lamentava le eccessive attenzioni che lui dava al lavoro.

Rosalia Maresca, chi l'ex moglie di Mike Bongiorno/ Le prime nozze e i motivi del clamoroso annullamento

Mogli di Mike Bongiorno: l’amore eterno con Daniela Zuccoli

Delle tre mogli di Mike Bongiorno possiamo dire con assoluta certezza che solamente l’ultima, Daniela Zuccoli, gli ha regalato l’amore immenso. La donna, nata nel 1950, era una ex stilista e produttrice tv. I due sono stati insieme tutta la vita e hanno messo al mondo tre figli, Michele, Nicolò e Leonardo. La coppia si era conosciuta a Capri nel 1971: lei lavorava come hostess mentre lui era già un conduttore famosissimo. I due si sposarono l’anno successivo, quando arrivò anche il primo figlio della coppia. Nonostante l’enorme differenza di età, poiché lei ne aveva 20 e lui 46, i due si amarono per tutta la vita.

Annarita Torsello, chi era l'ex moglie di Mike Bongiorno?/ Clima teso dopo la rottura perché...

Daniela Zuccoli, parlando del rapporto con il marito, ha spiegato: “Sono stata quasi 40 anni con lui. Ero proprio una ragazzina all’inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava e stimava. E gli ultimi tempi mi diceva: ‘Sei il bastone della mia vecchiaia’”