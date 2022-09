Chi sono Leroy Gomez – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”/ Super hit

Leroy Gomez- Santa Esmeralda, la super hit Don’t let me be misunderstood

Leroy Gomez- Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood” sono tra gli ospiti dell’evento musicale “Arena 60 70 80 90” condotta da Amadeus Rai1. La grande festa in musica celebra quattro indimenticabili decenni di musica con la partecipazione di tutti quegli artisti e cantanti che, con le loro canzoni, hanno segnato un’epoca. Tra questi non poteva mancare gruppo musicale franco-statunitense che è stato tra i numeri uno degli anni ’80 grazie al successo della cover di “Don’t Let Me Be Misunderstood”, brano portato al successo da Nina Simone. Il duo è nato grazie a Leroy Gomez, cantante statunitense che ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica suonando il sassofono per il grande Elton John.

Tutto è iniziato durante un viaggio a Parigi: Leroy Gomez era partito per motivi di lavoro quando conosce i compositori Nicolas Skorsky e Jean Manuel de Scarano proprietari di una casa discografica indipendente. Un incontro importante visto che da quel momento nasce una collaborazione artistica che li porta a pubblicare il primo album dal titolo “Don’t Let Me Be Misunderstood” uscito per l’etichetta Fauves Puma. Poco dopo il successo mondiale e, viste le enorme richieste, il disco viene riprodotto dalla casa discografica Casablanca Records.

Santa Esmeralda: con Don’t Let Me Be Misunderstood il grande successo

“Don’t Let Me Be Misunderstood” di Santa Esmeralda diventa nel giro di poche settimane una hit mondiale. Il grande successo del brano permette al duo musicale franco-statunitense di diventare uno dei gruppi più popolari dell’epoca. Il loro album omonimo, sulla scia del successo del singolo – cover Don’t Let Me Be Misunderstood, conquista le classifiche di mezzo mondo con la band richiesta ovunque.

Dopo il successo del primo album, i Santa Esmeralda pubblicano nel 1978 pubblica il secondo disco dal titolo “The House of the Rising Sun” sempre per la Casablanca Records. Tra i brani di maggior successo di quell’era discografica: “Sevilla Nights”, colonna sonora del film “Grazie a Dio è venerdì”. Dopo il successo del primo album però la popolarità del gruppo comincia a scemare fino alla decisione di separarsi qualche anno dopo. Solo Leroy Gomez prosegue la sua carriera solista pubblicando l’album di inediti “Lay Down My Love” seguito da “Santa Esmeralda – The Greatest Hits”.

