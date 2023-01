Matilde ed Eleonora, le figlie di Benedetta Parodi/ “La cucina? Zero proprio…”

Matilde ed Eleonora, chi sono le figlie di Benedetta Parodi?

La regina di “Cotto e mangiato” Benedetta Parodi sarà una delle protagoniste di Verissimo accompagnata dalle figlie Matilde ed Eleonora. Nel corso della sua storia d’amore con il giornalista sportivo Fabio Caressa, Benedetta è diventata mamma ben tre volte: nel 2002 è nata la primogenita Matilde, nel 2004 Eleonora e nel 2009 il piccolo Diego. Nel corso dell’intervista a Verissimo (tutta al femminile) le tre parleranno del loro rapporto ma i riflettori punteranno senz’altro su Matilde ed Eleonora che sembrano già avere le idee chiare sul loro futuro.

Sin da piccole entrambe sono apparse in televisione all’interno dei programmi di Benedetta Parodi e durante le interviste della madre non sono mai state restie a mostrarsi davanti ai riflettori, sia per il bene che le vogliono che per il loro carattere grintoso. Matilde ha una grande passione per la musica e nel corso di un’intervista aveva dichiarato che un giorno le piacerebbe diventare una cantante; Eleonora invece, da ciò che emerge dai suoi profili social, ama molto i viaggi e l’arte, nessuna delle due in ogni caso ha sviluppato l’amore per la cucina, tanto che durante un’intervista a Verissimo la Parodi rivelò: “Amore per la cucina? Zero proprio”.

Il rapporto di Matilde ed Eleonora con i genitori

Matilde, che ha 19 anni, non molto tempo fa è andata a vivere da sola in un piccolo appartamento vicino all’università che frequenta, un’autonomia che spaventa un po’ il padre Fabio che vorrebbe tanto avere tutti i suoi figli sempre vicini. Proprio il padre Fabio a Verissimo aveva raccontato parte della loro quotidianità, Matilde ed Eleonora studiano e Fabio è “severo” in merito al rendimento scolastico perché lo ritiene molto importante per loro, a Verissimo aveva dichiarato: “Essendo ragazzi intelligenti il rendimento scolastico è quello che devono fare nella vita, in cambio hanno un sacco di libertà e possibilità. La possibilità soprattutto di scegliere quello che vogliono fare, però poi una volta che lo scelgono il rendimento deve essere buono”.

Benedetta invece oltre ad essere madre è anche molto amica di Matilde ed Eleonora e quando escono insieme danno proprio l’impressione di essere amiche. In merito all’amicizia con le figlie la Parodi aveva dichiarato: “Si è vero, perché comunque me lo posso permettere, sono due ragazze con la testa sulle spalle, non mi danno pensieri quindi io mi lascio veramente andare con loro, mi raccontano molte cose, sono un punto di riferimento per loro e ci divertiamo molto”.











