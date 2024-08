Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi sono i figli di Umberto Tozzi nati da due relazioni differenti. Il primogenito Nicola Armando è nato dall’amore tra l’artista e la prima moglie Serafina Scialò, mentre Gianluca e Natasha sono arrivati durante il secondo matrimonio con la moglie Monica Michielotto. Nicola Armando è il primo figlio nato nel 1983 dalla storia d’amore con Serafina Scialò; una relazione che termina molto male un anno dopo la nascita del piccolo con tanto di questioni legali che, volente o nolente, coinvolgono anche il figlio. Tutto è causato da due assegni che la ex moglie avrebbe versato sul suo conto senza avvisare l’ex marito che prontamente ha agito per vie legali.

Le conseguenze sono ricadute anche su Nicola Armando e sul rapporto con il padre che non è mai stato idilliaco come ha raccontato lo stesso dalle pagine de Il Messaggero: “nelle separazioni le colpe sono quasi sempre metà dell’uno e metà dell’altra. Mio padre dice che la mamma gli impediva di incontrami? Una o due volte andò così, ma è capitato anche che io l’abbia aspettato invano”.

Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, il rapporto con il padre Umberto Tozzi

Poi c’è Gianluca Tozzi che in realtà è nato da una relazione precedente della moglie Monica Michielotto; un ragazzo che Umberto Tozzi ha accolto in casa come suo figlio e con lui lavora nelle vesti di produttore nella sua casa discografica. Non solo, Gianluca è diventato celebre anche per una storia d’amore con Raffaella Fico con cui era in ballo anche un matrimonio poi naufragato. Successivamente si è legato alla modella Sofia Valleri da cui ha avuto un figlio rendendo così il padre nonno.

La terza ed ultima figlia è Natasha Tozzi nata dall’amore tra l’artista e la seconda moglie Monica Michielotto; classe 1989, Natasha è balzata alle cronache gossip per la sua storia d’amore con Stefano Ricucci, l’ex marito di Anna Falchi, e un flirt con Andrea Iannnone. Non solo, la figlia di Umberto Tozzi lavora come modella ed influencer ed oggi è felicemente fidanzata con Alberto Franceschi, figlio del patron di Grafica Veneta.

