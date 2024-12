Chi è Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi, e cosa sappiamo della loro lunga storia d’amore? Questa sera il 72enne artista e chitarrista tornerà a esibirsi sul palcoscenico del “Capodanno in Musica” delle reti Mediaset e con l’occasione possiamo anche aprire una finestra sulla vita privata e sentimentale di uno degli artisti più importanti della storia della musica leggera recente e che, da qualche tempo, ha annunciato di voler dire addio alle scene dal vivo. E in questa decisione pare sia stato molto importante pure il parere di uno dei figli (parliamo di loro in un pezzo a parte, NdR) e della stessa compagna, la donna che da trent’anni si è unita a lui. Scopriamo dunque chi è Monica Michielotto moglie di Umberto Tozzi e com’è cominciata la loro liaison.

Per raccontare chi è Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi, e soprattutto alcuni dettagli della loro relazione dobbiamo tornare agli Anni Novanta: infatti è nel 1995 che i due decidono di convolare a nozze per quello che è l’inizio di un’avventura che non solo dura ancora oggi ma li ha portati nel frattempo a diventare genitori di Natasha (l’artista ha poi un altro figlio, Nicola Armando, dalla precedente relazione con Serafina Scialò), mentre va pure ricordato che la loro famiglia allargata si completa con Gianluca, avuto dalla Michielotto prima di conoscere Tozzi. Per quel che concerne invece le circostanze del loro primo incontro, dobbiamo rifarci alle parole di Monica e a un incrocio, come spesso accade, del tutto casuale: l’allora ragazza lavorava come modella a una sfilata in cui il futuro marito (in zona per un concerto) l’aveva notata. Da lì il classico colpo di fulmine e… ben quattro nozze.

UMBERTO TOZZI SULLA MOGLIE: “LE DEDICAI ‘E TI VOGLIO’ PERCHE’ DICE…”

Infatti, nello scoprire chi è Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi, non va dimenticata una cosa: i due hanno rinnovato la loro promessa d’amore dopo il matrimonio per ben quattro volte. Dopo averla conosciuta nel 1986, l’artista l’ha sposata quattro volte: “In Municipio nel ’95, in chiesa l’anno dopo e poi alle Mauritius e se n’è aggiunta una quarta, a Montecarlo, dove abbiamo sempre vissuto coi nostri due figli” aveva raccontato Tozzi al ‘Corriere della Sera’, ammettendo che rinnoverebbe lo scambio delle fedi con la sua Monica anche una quinta volta, a patto però di portarla sulla sua lunghezza d’onda… “Vorrei risposarla una quinta volta, ma per convincerla devo trovare una location che la possa stimolare” aveva scherzato il cantautore che poi aveva accennato a ‘E ti voglio’, brano dedicato proprio alla Michielotto e in cui canta “forse c’è un paradiso /e io voglio viverlo con te”.

E, come accennato sopra, raccontando chi è Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi, va aggiunto che la consorte del cantante torinese è stata molto importante non solo quando si è trattato di decidere se mettere un punto alla sua attività concertistica dal vivo (decisione arrivava anche dopo un confronto in famiglia col figlio che lo segue da anni) e a seguito dei noti problemi di salute, con un tumore diagnosticatogli e una serie di problematiche che si sono succedute negli ultimi tempi. “Io non mi sono mai arreso ma lei è stata fondamentale” aveva detto a proposito della malattia, ammettendo che esperienze come quella stravolgono la vita non solo a chi ne soffre ma pure a chi sta accanto. “Oltre a fare un sacco di cose per me, con lei ho avuto la fortuna di avere questo nucleo familiare fantastico (…) I consigli più importanti? Anche la scelta delle canzoni è sua. Lei mi è sempre stata molto vicino” aveva rivelato una volta Tozzi al portale DiLei.