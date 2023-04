RENATO MAMBOR, EX DI PAOLA PITAGORA/ “Fui tradita e gli buttai materasso dalle scale”

Renato Mambor è uno degli ex di Paola Pitagora. L’attrice, ospite a Verissimo, ha parlato della loro relazione turbolenta. “Ci siamo conosciuti per lavoro, lui ha dato un importante contributo alla mia carriera e alla fine ci siamo anche innamorati. Il mio successo però non gli è andato molto giù, così mi ha mollata ed è andato in America”, ha ricordato.

Poi la coppia si è ritrovata, ma alla fine la loro relazione si è conclusa nel peggiore dei modi. “Stavamo insieme da 8 anni, arrivai a Roma e suonai nel suo studio. Scoprii che lui stava con un’altra, per giunta davanti ai miei ritratti. Sono uscita fuori di me, calpestai i quadri e buttai giù il materasso dalle scale. La donna scappò per sua fortuna. Anch’io non sono sempre stata fedele, ma si trattava soltanto di flirt”, ha raccontato. (agg. di Chiara Ferrara)

Paola Pitagora e la passione per Renato Mambor: “Insieme per tutta la giovinezza”

La carriera di Paola Pitagora è stata ed è ancora oggi ricca di impegni e di tappe importanti, ma negli anni hanno destato particolare curiosità anche i dettagli che la riguardano dal punto di vista sentimentale. La donna infatti non ha mai fatto segreto dei suoi amori, dalla passione con il pittore Renato Mambor al presunto flirt con Gianni Morandi. La liaison meno nota è clamorosamente l’unica impreziosita dal miracolo della nascita; infatti, la sua unica figlia Evita Ciri è nata dalla relazione con Ciro Ciri.

Come anticipato, la storia probabilmente più importante e carica di passione di Paola Pitagora è stata quella con l’artista del disegno Renato Mambor. I due si sono conosciuti nei primi anni ’60 e la relazione è durata senza intoppi per ben 12 anni. Classe 1936, il pittore è venuto a mancare nel 2014 lasciando un vuoto di rilievo nel panorama artistico italiano. Il suo contributo per il fenomeno artistico sperimentale è stato infatti tra i più imponenti soprattutto nel contesto della Capitale; non a caso il suo nome è stato spesso accostato ad un altro mostro sacro della pittura di quei tempi, Mario Schifano.

Paola Pitagora, dalla relazione con Tito Schipa Jr. alla liaison con Gianni Morandi: “Non fu una grande storia…”

Nel merito del rapporto tra Renato Mambor e Paola Pitagora è stata la stessa attrice a riferire aneddoti e curiosità in alcune interviste: “Siamo stati insieme 12 anni, tutta la giovinezza: è stato un rapporto formativo e non solo sentimentale. Mentre frequentavo lui cercavo di fare una carriera da attrice”. Meno duratura e chiacchierata è invece la storia dell’attrice con Tito Schipa Jr. , noto cantautore oltre che figlio del celebre tenore Tito Schipa.

Stando sempre ai contributi offerti tramite intervista, Paola Pitagora avrebbe confermato più volte un breve flirt con Gianni Morandi. I due si sarebbero conosciuti proprio grazie all’ambito cinematografico nel 1973; precisamente sul set de “Jacopone”, una commedia musicale. “Sì, è vero; con Gianni ci fu qualcosa. Non una grande storia d’amore, che fu montata in quel modo per fare pubblicità alla nostra commedia. Mettiamola così: fu un legame tra due giovani che lavoravano insieme e che si piacevano”.











