Chi sono Westfalia, X Factor 2021 squadra di Mika/ Vincenzo, Jacopo, David ed Enrico alla conquista dei live

Chi sono i Westfalia concorrenti di X Factor 2021?

Al servizio di Mika per i prossimi live che inaugureranno la nuova stagione di X Factor 2021 ci saranno i Westfalia, band bolognese pronta a sorprendere pubblico con il proprio spirito e stile alternativo. I componenti della band (Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetto, David Paulis ed Enrico Truzzi) si sono conosciuti non molto tempo fa, esattamente nel 2019 ad una sessione musicale notturna. Hanno già elaborato un EP, dal nome “Sunset Kids”, che però non è ancora disponibile sul mercato musicale, mentre è già possibile apprezzare i singoli “Goblin” e “My new House”.

Per quanto riguarda il genere che meglio li identifica, possono collocarsi agevolmente nel contesto nel-soul, con evidenti contaminazioni che arrivano dal R&B e dal mondo rock. Come già accennato al primo live saranno parte integrante del team di Mika, che dopo i consensi del primo casting, ha avuto l’ultima decisione sia ai Bootcamp che agli Home Visit.

Westfalia, cosa sappiamo di loro?

Sono ancora sconosciute la maggior parte delle informazioni biografiche legate ai componenti dei Westfalia, ma sono note invece alcune curiosità interessanti. Innanzitutto, il nome d’arte nasce durante una sessione di registrazione alla vista di una pubblicità davvero particolare; si trattava di una mungitrice prodotta proprio dall’azienda omonima. Attraverso il canale Facebook ufficiale della band i componenti del gruppo musicale hanno voluto sottolineare che il nome è stato scelto in maniera praticamente unanime, come se fosse una conseguenza totalmente naturale.

Un altro particolare a conoscenza di pochi riguarda invece la loro esibizione ai Bootcamp di X Factor 2021; a causa delle norme anti-Covid vigenti hanno dovuto attendere il termine di tutte le esibizioni. Infatti, la loro performance non è stata trasmessa ma ciò nonostante sono riusciti ugualmente a fare breccia nel cuore di Mika, che sceglierà poi di portarli anche ai live.



