Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?/ Diretta e concorrenti: sei pretendenti per…

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Anticipazioni e diretta puntata 15 novembre

La prima serata del martedì di Tv8 è dedicata all’amore. Martedì 15 novembre, in prima serata, torna in onda Caterina Balivo che spera di regalare il sogno d’amore ai single che hanno deciso di cercare il principe azzurro o la donna della propria vita partecipando al nuovo format “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”. Dopo il successo ottenuto con “Chi vuole sposare mia mamma?” in cui mamme single, accompagnate dai figli, provavano a cercare l’amore in tv arrivando ad una scelta finale, Tv8 ha deciso di allargare il reality e dare tale possibilità anche ai papà single. Al timone del nuovo format c’è sempre la bellissima Caterina Balivo, affiancata dal maggiordomo Corrado Oddi.

Wilma Goich punge Oriana: "Ha fatto un filo spietato a Daniele"/ "Antonino? È un furbone"

«Ci sembrava interessante offrire allo spettatore l’occasione di esplorare e capire il rapporto che intercorre tra i figli ed entrambi i genitori. E il modo di relazionarsi con una madre o con un padre è diverso. Di solito nei casi degli uomini, i figli sono più imbarazzati di loro, viceversa sono le madri a sentirsi più a disagio nei confronti dei figli», ha spiegato la Balivo a Tv Sorrisi e Canzoni presentando il nuovo format.

LDA e Albe: Cado é tendenza su YouTube/ Il traguardo del video

I concorrenti e le regole di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

In “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà”, una mamma o un papà fra 40 e 60 anni, accompagnati da un figlio o da una figlia, arriveranno in una villa dotata di ogni comfort dove, dopo l’incontro con Caterina Balivo e il maggiordomo Corrado Oddi, conosceranno i propri pretendenti, sei per ogni single, sperando di trovare l’amore della propria vita. Per ogni mamma e papà single ci saranno sei pretendenti che si presenteranno davanti ai single e ai loro figli.

Successivamente, la mamma single e o il papà single sceglieranno di incontrare il pretendente che ha maggiormente attirato la loro attenzione. Gli incontri, tuttavia, avverranno in determinate circostanze e per un tempo limitato e anche il livello d’intimità sarà una scelta dei concorrenti.

Sofia Brixel, Il Collegio/ Bacio con Gabriele Greco: il video virale fa sognare tutti

Come vedere la diretta streaming e le prove di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

Per aiutare la mamma o il papà single a fare una scelta sicura e senza ripensamenti, il forma di “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?” mette a disposizione dei protagonisti una serie di prove necessarie per capire se ci sia feeling o meno. Via libera, dunque, al bacio bendato, a un ballo romantico e ad attività notturne come dormire in tenda. Prova dopo prova ci saranno le eliminazioni fino ad arrivare alla scelta finale sulla quale peserà anche l’opinione del figlio o della figlia della mamma single o del papà single. Caterina Balivo, dopo aver conosciuto i single in cerca d’amore, parlerà con loro attraverso delle lettere o dei messaggi che saranno comunicati dal maggiordomo Oddi.

Da stasera, martedì 15 novembre, le puntate di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? possono essere visti in diretta televisiva su Tv8 a partire dalle 21.30. E’ possibile seguire anche la diretta streaming collegandosi al sito ufficiale dell’emittente televisiva cliccando qui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA