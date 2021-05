Chiamami ancora amore/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 17 maggio: addio Pietro!

Chiamami ancora amore, anticipazioni ultima puntata oggi, 17 maggio

Il finale di Chiamami ancora amore andrà in scena oggi, 17 maggio, raccontando le ultime battute del turbolento divorzio dei due protagonisti interpretati da Greta Scarano e Simone Liberati. Al loro fianco ci sarà ancora Claudia Pandolfi pronta a vestire i panni dell’assistente sociale che si sta occupando di mettere insieme i pezzi di un rapporto che sembrava perfetto. Ad andare in onda a partire dalle 21.25 circa su Rai1 saranno gli ultimi due episodio della produzione Indigo Film e Rai Fiction, che ci porteranno alla fine del lungo viale dei ricordi alla scoperta dell’intera storia di Anna e Enrico. Proprio la nostra assistente sociale in questi giorini ha messo insieme i racconti del marito e della moglie ma anche di coloro che in questi anni li hanno conosciuti e adesso non potrà far altro che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la rottura. In particolare, in questo finale Rosa dovrà concentrarsi su un segreto che nessuno dei due vuole rivelare forse legato proprio alla poca voglia di ricostruire il loro rapporto dopo un tentativo ad una festa poche settimane prima, è successo quindi qualcosa di grave che ha fatto cambiare idea ai due?

Chiamami ancora amore 2, ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione: il futuro di Anna ed Enrico

Rosa porta via Pietro ad Anna e Enrico?

L’assistente sociale capisce che i coniugi nascondono qualcosa e proprio con la scoperta di questo segreto si chiuderà il primo dei due episodi di Chiamami ancora amore in onda questa sera. Nel secondo, invece, Rosa presenterà la sua relazione per il giudice con un risultato devastante visto che il piccolo Pietro verrà portato via sia al padre che alla madre. Dall’altro lato c’è Andrea, un ingegnere informatico proprio a provare che sia proprio la sua famiglia quella giusta per l’affidamento di Pietro. Dopo una lunga guerra senza esclusione di colpi, i due hanno perso il loro figlio ma si ritrovano di colpo dalla stessa parte, ovvero quella di due genitori che vogliono riportare a casa il loro bambino, ma come potranno riuscire a farlo dopo il rapporto firmato da Rosa e dopo tutto quello che è successo? Sarà la risposta a questa domanda al centro della puntata di questa sera della serie tv di Rai1 giunta ormai al termine o si spera visto che un’eventuale seconda stagione potrebbe rimandare il discorso riguardo all’affidamento di Pietro ai suoi genitori naturali.

