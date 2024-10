Chi è Chiamatemifaro, la nuova allieva di Amici 2024

Le anticipazioni della terza puntata di Amici 2024, in onda domenica 13 ottobre, ci hanno annunciato l’arrivo nella scuola di una nuova allieva: Chiamatemifaro. La cantante è riuscita ad ottenere un banco attraverso la sfida con Alena, allieva che si è classificata ultima nel corso della precedente gara in studio. Chiamatemifaro è quindi, da oggi, una concorrente ufficiale di Amici 24, giudicata da Charlie Rapino come un talento che ha qualcosa da comunicare. Ma chi è Chiamatemifaro?

Lella Costa choc: "Amici non era il mio posto"/ "Maria De Filippi? Simpatica, non voleva sostituirmi ma..."

Il vero nome della nuova allieva di Amici 2024 è Angelica Gori e anche lei, come altri allievi degli ultimi anni (e di questo) è figlia di un personaggio famoso del mondo dello spettacolo: la conduttrice e giornalista Cristina Parodi. Angelica è originaria di Bergamo e ha 20 anni ma già da lungo tempo dedica forze e passione alla musica.

AMICI 2024/ Anticipazioni registrazione puntata 13 ottobre: Alena eliminata, Sienna salva, Senza Cri rischia

Chiamatemifaro è già attiva nel mondo della musica: perché si chiama così

Chiamatemifaro non è una ‘principiante’, ma ha già all’attivo un album ed ha dunque già mosso i suoi primi passi nel mondo della musica e della discografia. Sul suo profilo Instagram, che conta al momento in cui scriviamo 32mila follower, mostra alcuni suoi concerti e foto in cui la si vede fare musica o nella vita privata.

Ma da dove nasce il suo nome d’arte? Stando a quanto riporta magellanoconcerti.it, “Il nome scelto è chiamamifaro, perché la luce del faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno. E per Angelica, il faro è il luogo in cui ha capito che la musica puó essere la sua strada.”

Classifiche Amici 2024, 3a puntata: chi ha vinto e chi è ultimo?/ Anticipazioni registrazione: Teodora crolla