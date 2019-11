Chiara Adamuccio/ Vittima delle altre alunne: ecco perché… (Il Collegio 4)

Chiara Adamuccio è diventata in poco tempo una delle ultime vittime de Il Collegio 4. Dopo essere entrata a sorpresa nella scuola con il fidanzato Andrea Bellantoni, la ragazza ha dovuto subire il confronto con le altre studentesse, già sul piede di guerra di fronte alla possibilità che i due nuovi arrivati rovinassero in qualche modo l’armonia generale. Chiara però non ha fatto una piega, nemmeno di fronte alle risatine delle studentesse durante il famoso e inesorabile taglio di capelli. Tra l’altro le ragazze si sono dovute ricredere quando hanno visto che Chiara Adamuccio, seppur con i capelli corti e la divisa, non ha perso per nulla il proprio fascino. Roberta Zacchero è stata fra le prime ad attaccarla, anche se alle spalle, e per questo è finita dal Preside. Soprattutto quando Chiara e Andrea hanno potuto ricevere gli hamburger in premio, nonostante la squadra di calcio della scuola non fosse riuscita a battere la rivale nell’amichevole. La Adamuccio di contro è finita nel mirino del professor Maggi quando, proprio durante la sua lezione, ha preferito sbaciucchiare il fidanzato senza dare troppa importanza alla spiegazione. “Volevo dirle che ogni volta… se devo scrivere un tema. Posso scriverlo pure bene, ma ho bisogno di tempo”, ha detto prima che il docente le tirasse le orecchie per il comportamento tenuto in classe. “Voi siete fidanzati, ma a me non importa niente. Per cui non voglio vedere, coccole… bacini. Siete due teste, ciascuno deve pensare per sè. Attenzione perchè come siete entrati, potete uscire”, ha detto Maggi. Clicca qui per guardare il video di Chiara Adamuccio.

Chiara Adamuccio: il fidanzato e la pazienza dei prof de il Collegio 4

Chiara Adamuccio deve fare molta attenzione a come si muoverà nella puntata de Il Collegio 4 di questa sera. Sembra infatti che il fidanzato stia mettendo alla prova la pazienza dei professori e questo potrebbe farla finire in punizione in tempo record. Per ora la ragazza non ha manifestato un carattere sfrontato, ma non è detta l’ultima parola. Visto che Andrea Bellantoni è l’amore della sua vita, dice, possiamo dare per scontato che cercherà in qualche modo di prendere le sue difese. “Non è stato il mio primo ragazzo ma con lui sto sempre bene, non mi da dubbi ma solo certezze e con gli altri non sono mai stata così. Con lui posso spogliarmi da ogni cosa e posso essere me stessa sempre e lui lo stesso con me e conosco ogni suo dettaglio, ogni suo particolare e credo di non dimenticarmene mai”, scrive intanto su Instagram, in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento. A Chiara Adamuccio non pensano i 600 km che li dividono, visto che tutto ciò che prova quando sta vicino ad Andrea riesce a compensare la sofferenza di non poterlo vedere così facilmente. “Non è una storia qualunque, è una storia pazzesca che non avrei mai immaginato di vivere, solo perchè ho sempre odiato le relazioni a distanza”, conclude nel suo lungo post.

Chiara Adamuccio e il fidanzato Andrea Bellantoni: un anno di noi





© RIPRODUZIONE RISERVATA