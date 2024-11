Chiara Balistreri festeggia a Verissimo: “Dopo l’arresto di Gabriel devo metabolizzare”

Torna nel salotto di Verissimo Chiara Balistreri, la ragazza che qualche settimana fa ha denunciato i gravi atteggiamenti del suo ex fidanzato, dopo essere stata aggredita violentemente più volte. Qualche giorno fa è arrivato il lieto annuncio dell’arresto dell’ex fidanzato Gabriel:

“Il mio ex fidanzato è stato arrestato, quindi è una battaglia vinta e ce l’abbiamo fatta, io non ci credevo più ormai, quando ho visto la chiamata pensavo volessero convocarmi un’altra volta. Tremavo e avevo la pelle d’oca quando mi hanno detto che l’hanno arrestato, ci ho messo un po’ per metabolizzare. Non è possibile che una donna si debba esporre così tanto per arrivare alla verità, presto verrà portato in Italia e verrà condannato per tutto ciò che ha fatto, noi donne dobbiamo essere tutelate, lui proverà rabbia e risentimento e proverà ancora queste cose quando uscirà dal carcere” le parole di Chiara Balistreri nel salotto di Verissimo.

Chiara Balistreri confessa: “Gabriel è stato aiutato da sua madre, lei è complice”

Durante l’intervista concessa oggi a Verissimo, Chiara Balistreri ha colto l’occasione anche per tornare a parlare della madre dell’ex fidanzato Gabriel, lasciandosi andare a parole di fuoco: “Io l’ho visto per tanto tempo come una seconda madre, in realtà lei era complice del figlio. Ero completamente plagiata da loro, mi dicevano che mi volevano bene e che ero di casa, io ci credevo a quelle parole, mi sentivo voluta bene, non sono più riuscita ad andare a scuola” ha confessato la ragazza nel salotto di Silvia Toffanin svelando come l’ex fidanzato fosse geloso del fatto che lei continuasse a studiare.

“Mia mamma ha sofferto tantissimo, affidandosi alle legge e ai servizi sociali, da mio madre mi sono sentita abbandonata tantissime volte, non mi sembrava possibile” ha detto Chiara Balistreri a Verissimo. La mamma di Chiara Balistreri, intervenuta anch’essa a Verissimo, ha tuonato: “Ho dubbi sul fatto che possano aiutare una persona così, non credo sia facile, ho sofferto tanto per mia figlia, vivevo con il telefono nel cuscino, non avevo più forze per tenere mia figlia e le dissi vai, tu qua torni dentro una bara, ne sono sicura”.