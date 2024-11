Chiara Balistreri a Verissimo: “Il mio ex fidanzato è una persona pericolosa”

Nelle ultime settimane la storia di Chiara Balistreri ha ottenuto grande risonanza, dopo la ragazza ha raccontato e denunciato i maltrattamenti ricevuti dall’ex fidanzato, conosciuto quando aveva 14 anni e che adesso è scappato dagli arresti domiciliari. Una storia tormentata, che ha visto Chiara Balistrieri, come detto da lei in un video, “Registrarsi da viva, prima di diventare l’ennesima vittima di femminicidio”

Intervistata a Verissimo, Chiara Balistreri ha raccontato il calvario vissuto sulla sua pelle con l’ex fidanzato Gabriel Costantin: “Sono due anni e mezzo che lui è latitante, negli ultimi mesi è cresciuta la paura, era stato arrestato ma purtroppo è scappato dagli arresti domiciliari, è brutto quando devi convivere con questa paura, ti cambia in tutto, lui mi continua a minacciare, è attivo sui social, posta, cerca di spiegare perché mi picchiasse, è una persona pericolosa. Era geloso di tutto, voleva il controllo della mia vita, ho iniziato a vivere a casa sua e mia madre si è accorta che qualcosa non andava”.

Verissimo, Chiara Balistreri choc: “Mi disse che mi avrebbe uccisa”

Verissimo, Chiara Balistreri ha riavvolto il nastro e ha ricordato il dramma vissuto sulla sua pelle con l’ex fidanzato Gabriel Costantin: “Per tanto tempo ho nascosto, era diventata un’abitudine alzare le mani, queste violenze erano costanti, era diventato difficile nascondere queste cose, lui poi si pentiva ma era abile nel manipolarmi, io poi credevo ai suoi monologhi, mi diceva che mi amava, mi chiedeva perdono, mi prometteva che sarebbe cambiato”.

“Lui mi disse che sarei morta quella sera, qualsiasi cosa era peggio, ha iniziato a picchiarmi, mi prendeva a calci e pugni, sono intervenuti i suoi genitori, io ero nel pianerottolo, lui ai suoi genitori disse che mi avrebbe ammazzato giù, sono riuscita a togliermelo di dosso, nel momento in cui mi sono rialzata, mi ha preso a pugni e mi ha rotto il naso”. Un momento di grande disperazione nel quale lui non si è fermato neanche quando Chiara Balistreri era sanguinante: “Non voleva portarmi neanche in ospedale, mi ha picchiata all’una e io sono andata in ospedale alle quattro del mattino”. Dopo anni la ragazza in questura ha avuto il coraggio di confessare come le percosse fossero arrivate dallo stesso Gabriel Costantin. “Io mi sono affidata alla legge e ho sperato che facessero qualcosa, mi è arrivata la prima delusione quando lui è scappato e rimasto impunito” ha confessato la ragazza con rammarico ammettendo come in quei giorni si sapesse la posizione di Costantin. “A lui non è stato insegnato l’amore, un figlio va ripreso quando sbaglia, credo sia colpa di certe madri se i figli arrivano a fare certe cose, sua madre mi disse ‘ti ha solo rotto il naso'” ha tuonato Chiara Balistreri a Verissimo

