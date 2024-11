Nel salottino di Verissimo con Silvia Toffanin oggi sarà ospitata Chiara Balistreri, volto ‘nuovo’ al mondo dello spettacolo del quale – infatti – non fa parte, salendo agli albori della cronaca e guadagnandosi (purtroppo, suo malgrado) l’ospitata su Canale 5 a causa delle complicata storia con il suo ex, Gabriel Costantin conosciuto quando aveva solamente 14 anni e con il quale ha intrapreso una relazione durata alcuni anni; almeno fino al momento in cui lui – ha raccontato la stessa Chiara Balistreri in un servizio inizialmente andato in onda durante il programma Le Iene – le ha rotto il naso con una serie di pugni assestati al culmine di una (l’ennesima) violenta lite.

Partendo dal principio, alle Iene Chiara Balistreri già un paio di anni fa aveva raccontato che l’amore con Gabriel Costantin era nato con i migliori auspici, al punto che lui le diceva che – avendo visto soffrire sua madre in passato – l’avrebbe trattata come una vera e propria regina: questo almeno fino a quando qualche mese dopo è arrivato il primo schiaffo, seguito dalle più classiche (e false) scuse, dal pentimento e dalla promessa (ancor più falsa) che non sarebbe successo una seconda volta.

Tutta la storia di Chiara Balistreri: dal naso rotto alla doppia fuga di Gabriel Costantin dai domiciliari

Da quello schiaffo, per Chiara Balistreri sono iniziati cinque anni infernali fatti di continue botte, frustate assestate con il guinzaglio usato per portare a spasso il cane, ma anche calci – quasi sempre in punti facili da nascondere ad occhi indiscreti – e il famoso (o famigerato) pestaggio che ha permesso alla 22enne di uscire definitivamente da una situazione che stava decisamente sfuggendo di mano: nel febbraio del 2022 – infatti – al culmine dell’ennesimo litigio, mentre Gabriel Costantin “stava per buttarmi giù dalle scale, l’ho guardato negli occhi e ha iniziato a prendermi a pugni in faccia“.

Da quel vero e proprio pestaggio Chiara Balistreri ne è uscita con il naso rotto ed una immediata denuncia che – purtroppo – sarebbe stata ancora una volta solo l’inizio della fase peggiore della relazione: immediatamente arrestato e messo ai domiciliari, Gabriel Costantin è scappato, rendendosi latitante per due lunghi anni nel corso dei quali ha continuato a minacciare ed insultare Chiara; salvo poi farsi arrestare una seconda volta, ottenere ancora i domiciliari e – notizia purtroppo recentissima – scappare.