Nella casa del Grande Fratello è nato un nuovo amore, quello tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Sebbene la ragazza sia entrata da poco nel programma, è già riuscita a conquistare il pubblico grazie al suo carattere solare e alla sua spontaneità. Anche Signorini, durante la diretta di giovedì 30 gennaio 2025 ha precisato che Chiara è stata capace di farsi voler bene anche dai fan che la guardano ogni giorno da casa. Ma quello che più sta appassionando i telespettatori, è l’amore sbocciato tra lei e Alfonso D’Apice.

Nell’ultima puntata di giovedì sera sono state mandate in onda le immagini dei due che si baciavano sul divano, e che a suon di abbracci e coccole hanno capito di voler stare insieme. Oltretutto, dopo che Alfonso Signorini ha svelato che Chiara Cainelli era salva dal televoto, l’imprenditore napoletano ha subito esultato, dicendo davanti a tutti di essere felice perchè Chiara è la sua fidanzata. Mentre riguardavano le clip mandate in onda dal Grande Fratello, la coppia si è commossa e ha risposto alle domande di Signorini con le lacrime agli occhi.

Chiara Cainelli innamorata di Alfonso D’Apice? “Mi sento protetta perchè…”

Nuova coppia al Grande Fratello 2024? La risposta pare essere un bel sì! Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sembrano essere molto innamorati l’una dell’altro, nonostante l’iniziale prudenza della ragazza. Durante la loro breve permanenza al GF, hanno imparato a conoscersi meglio e a capire di non poter fare a meno l’uno dell’altra. “Mi sento tranquilla vicino a lui, mi sento protetta perchè lui lo fa sentire, lo percepisco“, ha detto Chiara Cainelli: “Quando parli con me di qualsiasi cosa, sento sempre una porta aperta e un abbraccio in fondo, e questo mi fa felice“.

Alla domanda di Alfonso Signorini su cosa le piacesse del ragazzo, Chiara ha risposto che la cosa che la attira di più è il suo cervello e il suo cuore, spiegando che tra i due si è formato un “legame d’anime” prima di tutto il resto. Dallo studio, Federica Petagna li ha guardati inizialmente con perplessità, per poi ammettere al conduttore di essersi ricreduta su Chiara Cainelli, dato che le lacrime non si possono fingere, e la ragazza ne ha versate tante per la commozione di quello che sta provando per Alfonso. Come finirà tra loro due?