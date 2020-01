Chiara Cainelli lascia Uomini e donne?/ Carlo: “Sei una mezza donna!”

Dopo la lunga parentesi dedicata a Giulio Raselli con le sue due corteggiatrici, Maria De Filippi per stemperare gli animi ha mandato in onda l’esterna di Carlo Pietropoli con Chiara Cainelli ma forse ha scelto il modo sbagliato di farlo. Se la sua intenzione era quella di staccare un po’ da liti e battibecchi, ha sicuramente scelto due soggetti sbagliati perché tra loro le cose non sono andate bene e in studio finiranno ancora peggio. Proprio secondo le anticipazioni rivelate dal Vicolo delle News sembra proprio che il tronista arriverà in studio con il muso lungo proprio per via di quello che è successo la scorsa settimana e della reazione che Chiara ha avuto quando si è parlato del bacio. In particolare, Carlo non ha gradito il fatto che quando lui ha detto di non dare molta importanza al bacio anche lei abbia fatto lo stesso rispondendo idem e sul Vicolo si legge: “la cosa non gli sta bene, perchè un uomo queste cose può dirle ma una donna no. Lei cerca di spiegargli che l’ha fatto perchè c’è rimasta male ed ha agito d’istinto per difendersi, ma volano parole grosse e insulti, lui pensa che lei alla fine non abbia chissà quanto carattere”.

Chiara litiga con Carlo e lascia il programma

Anche in studio Carlo Pietropoli e Chiara Cainelli litigano aspramente davanti al pubblico di Uomini e donne e lui la apostrofa addirittura dandole della “mezza donna”, suscitando – giustamente – la reazione dei presenti. “Interviene anche Bruna che si autoelimina ma a lui non frega nulla perchè le ribadisce che tanto non gli piace fisicamente e non gliene frega un cazzo di lei quindi ‘Ciao Ciao‘”. Il tronista perde visibilmente le staffe, confrontandosi anche con Lorenzo Riccardi, presente in puntata nel suo ruolo ormai fisso da opinionista. Chiara afferma quindi di non volere avere a che fare con un uomo del genere che non rispetta le donne e quindi, decide di abbandonare lo studio: tornerà indietro? Vedremo nelle prossime puntate…

