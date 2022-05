Chiara Cannata è fidanzata con Alexis Saelemaekers/ Serata insieme e foto social

Alexis Saelemaekers e Chiara Cannata sono ufficialmente fidanzati, i due hanno trascorso una serata insieme, sui social hanno postato una foto che li ritrae insieme in un locale molto noto a Milano.

Alexis Saelemaekers e il flirt con Chiara Cannata

Per Alexis Saelemaekers e Chiara Cannata è nato l’amore, il centrocampista di 22 anni è diventato campione d’Italia vincendo il campionato con la sua squadra (Milan), al tempo stesso è stato rapito dalla bellezza di Chiara Cannata. Sui social si è subito capito sin da Sabato che tra i due c’era del tenero, infatti la conferma è giunta proprio sul social Instagram, dove un fan ha scoperto la coppia in un locale milanese per poi scattare un selfie con la coppia. La zona era San Babila, A’Riccione Terrazza 12, questo è stato il luogo dove la coppia è stata “pizzicata” dal fan che non ci ha pensato due volte prima di strappare un selfie insieme alla coppia.

Durante i festeggiamenti per la vincita dello scudetto al Mapei Stadium, Chiara Cannata era presente insieme a Zoe Cristofoli la compagna di Theo Hernandez. In questa occasione l’influencer aveva postato su Instagram una storia dove veniva mostrato un taolo imbandito, a destra c’era una mano maschile con due tatuaggi sul pollice, una croce e una data, questi tatuaggi sembravano essere gli stessi di Alexis Saelemaekers.

In molti dopo aver notato questo dettaglio hanno cominciato a pensare in un flirt tra i due, nei commenti alcuni hanno anche azzardato che i due fossero già fidanzati da qualche mese.

Alexis Saelemaekers e i festeggiamenti con Chiara Cannata

Alexis Saelemaekers sembra aver passato i festeggiamenti con Chiara Cannata, l’influencer vanta oltre 30.000 followers su Instagram, potro tra le sue storie ha postato la foto di un tavolo imbandito, il dettaglio ben studiato, ha mostrato il tatuaggio lungo il pollice del suo consorte. Infatti era una croce con una data nella stessa posizione dove Alexis ha il suo tatuaggio, sin dai primi tempi la storia ha fatto parlare di un flirt e una relazione tra i due. Tra le foto di Chiara ci sono alcuni collegamenti con Juliette Pastore e Zoe Cristofoli, la prima è la fidanzata di Sandro Tonali, mentre la seconda ha dato alla luce un figlio con Theo Hernandez, infatti Tonali, Hernandez e Saelemaekers sono compagna di squadra.

In alcuni scatti proprio sul profilo di Chiara ci sono delle foto che ritraggono insieme le fidanzate di questi giocatori, tutte sembrano essere in una zona della tribuna privilegiata, dove solo gli “invitati” dei calciatori possono accedere. In molti aspettano l’ufficialità da parte dei due, il centrocampista belga sembra non aver ancora dato alcun cenno di relazione seria, mentre Chiara Cannata durante questi mesi ha sparso diversi indizi che lasciano ben sperare i fan in una relazione amorosa tra Alexis e l’influencer.











