Finalmente è stata annunciata la nuova tronista di Uomini e Donne! Lei si chiama Chiara (non si conosce ancora il cognome) ed è pronta per questo percorso nel dating show di Maria De Filippi! Conosciamola meglio. Dal video di presentazione pubblicato su Witty Tv si capisce subito che Chiara è una ragazza molto semplice. Bravissima a scuola, studia Finanza, Economia e Marketing e ha 23 anni. Data la sua bravura, qualche anno fa ha vinto una borsa di studio che le ha permesso di pagarsi l’università per non pesare sui genitori.

Gianmarco Steri nuovo tronista di Uomini e Donne, corteggiatrice rivela: “Ecco chi ha scartato”/ “Le bionde…”

Proprio con questi ultimi ha un rapporto molto speciale, e nel video di Uomini e Donne ha annunciato che suo fratello – più grande di lei – è come un secondo papà. Legatissima alla famiglia, ama alla follia le sue nonne e non solo, a differenza di molte ragazze non compra vestiti nuovi ma preferisce prenderli di seconda mano. In più, ha detto che tanti ragazzi le dicono che non si valorizza abbastanza ma lei ha precisato che non cambierà per nessuno mai.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 gennaio 2025/ Chiara è la nuova tronista, dubbi per Francesca…

Chiara, nuova tronista Uomini e Donne: i commenti dei social

“Mi piacciono gli uomini belli e sicuri di sè“, ha detto Chiara, la nuova tronista di Uomini e Donne che sostituisce Martina De Ioannon dopo la scelta. La ragazza non ha nessuna amica del cuore, esce molto poco e spesso gioca a biliardo. Qualche volta va anche a ballare ma ogni tanto si sente sola: “Mi piacerebbe un uomo che sappia amarmi al mio fianco“. Chiara ha deciso di partecipare a Uomini e Donne dopo le tante delusioni che ha vissuto, e oggi vorrebbe incontrare qualcuno che possa riuscire ad accettarla nonostante le sue contraddizioni. “Credo nell’amore e nel colpo di fulmine posso dire che di essere stata innamorata una sola volta nella vita“, ha continuato la ragazza, “ma in ogni storia mi sono sempre ritrovata a essere sempre quella più presa tra i due“.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: “La prima notte insieme? Fuoco e fiamme”/ “Viverci ogni giorno…”

Per ora i social sono combattuti. Andiamo a vedere le opinioni su Chiara: “Sono veramente contenta che la nuova tronista non è un personaggio “riciclato” da Temptation Island, o da altri programmi Mediaset….mi piace, è una ragazza semplice… “, e ancora, “Bella bella sembra una ragazza molto semplice e dolce“. C’è però chi insinua che la nuova tronista dimostri più anni di quelli che ha, o che sia solo una finta ragazza acqua e sapone. La maggior parte dei commenti, però, sono positivi: “Sono incoerente, ma é la vita ad esserlo”. Frase più che giusta , ragazza molte intelligente“. E voi, cosa ne pensate?