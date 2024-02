Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: “Crisi finta con Fedez? Non è una strategia”/ “Offensivo che si pensi questo”

Chiara Ferragni risponde a chi definisce la crisi con Fedez solo una ‘strategia di uscita’: le parole a Pomeriggio 5

Dopo le dichiarazioni di Fedez a Pomeriggio 5, anche Chiara Ferragni è stata fermata dall’inviato di Mirta Merlino, Michel Dessì, e si è esposta pubblicamente sulle indiscrezioni che vorrebbero la sua crisi col marito una strategia per distogliere l’attenzione dagli scandali che l’hanno travolta negli ultimi mesi. Chiara ha risposto dunque alla domanda diretta dell’inviato di Pomeriggio 5, smentendo con forza le illazioni.

“Non è niente finto! Quello che scrivono sono tutte cazz*te! – ha tuonato Ferragni in merito alla crisi con Fedez – Non è una strategia di uscita, è anche abbastanza offensivo che si pensi questo.” ha continuato l’imprenditrice prima di allontanarsi. È stato poi l’inviato a raccontare nuovi dettagli su quanto sta accadendo alla coppia in queste ore: “Fedez è arrivato questa mattina con la sua auto, ha salutato i suoi figli e poco dopo è uscito e i bambini sono andati a scuola. Non si sa se c’è stato un incontro tra lui e Chiara. Sembra però che i rapporti siano distesi, non sono volati stracci”, ha spiegato Dessì.

Le parole di Fedez e Chiara Ferragni sulla loro crisi a Pomeriggio 5

Pochi giorni fa anche Fedez si è espresso ai microfoni di Pomeriggio 5, smentendo le illazioni sulla crisi con Chiara Ferragni. “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole. Io ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli. Non mi interessa quello che dicono, ma accetto che facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico“, sono state le parole del rapper. Pochi giorni dopo anche Chiara Ferragni, beccata da Pomeriggio 5 davanti il portone del suo psicologo, ha parlato della rottura col marito, dicendo: “Non ho davvero nulla da dire, posso andare dalla psicologa in pace? Come sto adesso? Un momento doloroso, non ho altro da dire“.











