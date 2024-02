Chiara Ferragni e Fedez, l’indiscrezione sulla possibile pace/ “Si sono incontrati più volte a tarda sera…”

Chiara Ferragni e Fedez, rumor e voci sui motivi della rottura

Le indiscrezioni corrono veloce, rumor e voci di corridoio in attesa di conferma o palesemente troppo fantasiose. Tutto sta finendo nel calderone del tema mediatico del momento: la rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. La coppia ha scosso l’opinione pubblica con quella che sembra una frattura piuttosto dolorosa anche se di fatto non vi è alcuna conferma ufficiale rispetto al fatto che la rottura sia insanabile.

Come riporta BlogTivvu, alcune indiscrezioni nel merito della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sono state avanzate dal settimanale Oggi; tanto in riferimento alle ragioni della lontananza, quanto in relazione ad una possibile pace dopo i tumulti degli ultimi giorni. “Ma perchè la sua immagine non subisca scossoni, la responsabilità deve ricadere su Fedez” – si legge sul magazine, come riporta il portale – “Colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia”.

Torna dunque in auge la tesi più accreditata nel merito della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. La coppia sarebbe capitolata sull’orlo della crisi a causa degli ultimi atteggiamenti del rapper – secondo le indiscrezioni – non troppo vicino alla moglie in questo periodo di difficoltà tra ‘pandoro-gate’ e circostanze annesse. Punta dell’iceberg sarebbe stata poi la puntata di Muschio Selvaggio con ospite Marco Travaglio.

In ogni caso, come riporta BlogTivvu – in riferimento a quanto si legge sul settimanale Oggi – non è da escludere la possibilità che tra Fedez e Chiara Ferragni possa tornare il sereno: “Negli ultimi giorni i Ferragnez si sono incontrati più volte, sempre a tarda sera. C’è un viottolo che porta alla pace; è stretto, ma in due ci si passa”.

