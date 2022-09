Chiara Ferragni, aperitivo sul ghiacciaio in elicottero/ Infiamma la polemica sul web: “Brutto esempio!”

Chiara Ferragni le foto dell’aperitivo sul ghiacciaio con i suoi amici

Il 4 settembre Chiara Ferragni, dopo aver festeggiato 4 anni di matrimonio con suo marito, si è concessa una vacanza in montagna. L’influencer ha voluto consumare un aperitivo con tanto di champagne, su un ghiacciaio in Svizzera. La moglie di Fedez ha deciso di farsi portare con l’elicottero proprio sul ghiacciaio, il cui equilibrio ambientale è già molto precario, per consumare un drink e degli stuzzichini con la sua amica Chiara Biasi e altri amici.

L’imprenditrice ha documentato tutto con delle foto pubblicate su Instagram, che sono rimbalzate su tutto il web. La tavola è imbandita e gli amici festeggiano l’happy hour come se fossero in un qualunque locale di Milano. Poi, dopo aver consumato l’aperitivo il gruppetto di amici è andato via con gli elicotteri.

Chiara Ferragni e la polemica del web contro l’aperitivo sul ghiacciaio

Chiara Ferragni, non è la prima volta che solleva polveroni sul web. Dalla sua partecipazione a Sanremo, all’appello al sindaco di Milano che hanno creato parecchie polemiche. Questa volta, l’influencer viene “bacchettata” dal web sul tema della tutela ambientale.

Le foto che ha scattato sul ghiacciaio, il cui equilibrio è già precario per il surriscaldamento globale e l’inquinamento, hanno fatto insorgere i follower. Quello che viene messo in discussione è l’approccio poco “green” che l’influencer ha avuto in Svizzera, sorvolando su un elicottero solo per consumare un aperitivo. In molti utenti hanno fatto notare che esistono sedi più opportune dove mangiare in compagnia di amici, mentre altri hanno invitato a non esagerare prendendo le difese di Chiara Ferragni. Senza dubbio la responsabilità morale di un’influencer è dare il buon esempio ai suoi utenti, proprio perchè si pone come modello. Al momento comunque, non ci sono dichiarazioni da parte dell’imprenditrice sulla polemica dell’aperitivo mentre continua a godersi le vacanze tra scatti, relax, amici e benessere a cinque stelle.

