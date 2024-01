Chiara Ferragni attaccata dai vandali, deturpato il suo negozio a Roma/ “Truffatrice”, “bandita”: il video

Chiara Ferragni, vandali in azione contro il suo negozio a Roma: “Bandita“

Chiara Ferragni è sempre più al centro del dibattito pubblico, dopo il caso dei pandori Balocco e il silenzio social che in questi giorni l’ha portata a sparire temporaneamente dalle scene. Sull’imprenditrice digitale continua a soffiare un forte vento di polemiche e aspre critiche, riversate dagli haters non solo sui social. Su Tiktok, infatti, è diventato virale un video che mostra il suo negozio romano vandalizzato con alcune scritte, attacchi mirati e riferiti espressamente alla controversia in corso legata alle accuse di pratica commerciale scorretta, con tanto di maxi-multa comminatale dall’Antitrust.

Nel video si vede il negozio della Ferragni, in via del Babuino a Roma, deturpato da due scritte. Una recita “truffatrice” ed è comparsa sulla vetrina, mentre dietro campeggia uno sfavillante vestito rosso adornato di tante paillettes. Accanto, poi, è comparsa la scritta “bandita” sulla targhetta dorata presente vicino alla vetrina del negozio. Un attacco anonimo contro l’influencer, un vero e proprio atto vandalico che ha deturpato il suo negozio in quel di Roma.

Chiara Ferragni ancora nella polemica: il video virale

Il video TikTok ha subito fatto il giro del web e ha sollevato un vero e proprio polverone, l’ennesimo di questo periodo. Sotto il video sono comparsi tantissimi commenti, tra chi plaude il gesto anonimo del vandalo e chi invece lo condanna apertamente. Non è stato dunque un periodo delle feste propriamente piacevole per Chiara Ferragni, che ha salutato il 2023 nel vortice delle polemiche e ha dato il benvenuto al 2024 rimanendo ancora nell’occhio del ciclone.

Il suo silenzio social intanto prosegue, eccezion fatta per una breve comparsa in un video condiviso dal marito Fedez ieri sera, durante i festeggiamenti nell’attesa del Capodanno. Ultimo dell’anno in famiglia per l’imprenditrice digitale che, in attesa di ritornare operativa sui social, preferisce ora rimanere nel silenzio e ritrovare la serenità al fianco delle persone più care.

