Chiara Ferragni torna sui social dopo il ‘caso’ dei pandoro Balocco/ Piovono insulti tra i commenti

Chiara Ferragni, il suo ritorno sui social ‘spacca’ il web: critiche feroci e messaggi di vicinanza

Sono stati giorni concitati per Chiara Ferragni così come i vari componenti della sua famiglia, in particolare il marito Fedez. Il ‘caso’ dei pandoro Balocco ha innescato il parere negativo di buona parte dei social, così come da parte di diversi personaggi pubblici che hanno attaccato duramente tanto l’influencer quanto il rapper. Nonostante le scuse, il web continua a dividersi tra chi cerca una giustificazione e chi invece condanna duramente l’accaduto.

Maurizio Battista punge Chiara Ferragni: "Beneficenza a teatro ma non vendo Pandori"/ E sulla famiglia…

Dopo giorni di assenza dalle piattaforme social, ‘pane quotidiano’ di Chiara Ferragni in quanto parte necessaria della sua attività professionale, l’influencer è tornata ad apparire in video seppur non attraverso il proprio profilo. Come riporta Gossip e Tv, suo marito Fedez l’ha ripresa in una piccola clip durante i festeggiamenti di Capodanno. Pochi attimi ma che sono bastati per mettere in mostra uno sfavillante vestito rosso e un volto sorridente.

Chiara Ferragni e Balocco, aperta inchiesta a Prato/ Gdf acquisisce il materiale raccolto dall'Antitrust

Chiara Ferragni, i possibili scenari paralleli dopo il ‘caso’ dei pandoro Balocco

Come lecito che fosse, molti hanno focalizzato la propria attenzione sulla reazione del web alla presenza di Chiara Ferragni nel video di Fedez. Il portale spiega infatti come il ritorno in video dell’influencer sia stato piuttosto amaro; il web si è diviso come spesso accade in queste circostanze, ma i pareri contrariati e gli insulti non sono stati pochi. Il periodo continua ad essere complesso e le ripercussioni sul piano professionale non sono da sottovalutare.

Come spiega Gossip e Tv, per Chiara Ferragni sono da considerare due scenari paralleli: il primo è chiaramente legato alla controversia legale per il ‘caso’ dei pandoro Balocco. Il secondo aspetto è ovviamente professionale, in riferimento ai danni che la questione abbia potuto arrecare all’immagine di Chiara Ferragni. Il rischio è quello di perdere sponsor e collaborazioni, a prescindere dal tasso di follower in decrescita.

Chiara Ferragni attaccata da Simona Izzo: "Le sue fortune le ha fatte la madre"/ "Per lei un milione..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA