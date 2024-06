Chiara Ferragni celebra il diploma di Leone: Fedez assente alla festa di fine anno?/ Il nuovo gossip

Chiara Ferragni alla prima festa di diploma del figlio Leone: le foto su Instagram

In un periodo segnato dagli incessanti gossip in seguito alla rottura con Fedez, Chiara Ferragni ritrova sorrisi e spensieratezza in occasione della festa di fine anno organizzata dalla scuola del figlio Leone. L’imprenditrice digitale ha infatti documentato, per mezzo di alcune foto condivise sulle Instagram stories, la festa realizzata dall’istituto frequentato dal bambino e molto simile ai grandi eventi dei college americani.

Nei pressi della Saint Louis School, scuola internazionale bilingue nonché uno dei più prestigiosi istituti scolastici di Milano, è stata organizzata una “festa di diploma” per tutti gli studenti del primo anno delle elementari. Per l’occasione è stato affisso un enorme striscione con scritto “Class 0f 2024“, come documentato via social dalla Ferragni che, per l’evento, si è ritratta con un cappellino verde di carta in testa con la scritta “Leone”. “Il diploma di Leo del primo anno di scuola elementare“, ha commentato l’influencer.

Fedez assente alla festa del figlio Leone? Il nuovo gossip

La festa di fine anno di Leone, che ha celebrato il suo primo diploma ed è così pronto ad iniziare il suo secondo anno scolastico, è stata un’occasione importante anche per Chiara Ferragni. Sui social è parsa sorridente e spensierata per il lieto evento, al quale invece potrebbe non aver partecipato Fedez; stando a quanto notato dagli utenti del web, infatti, il rapper non avrebbe preso parte alla festa di diploma del figlio e non ce ne sarebbe traccia nemmeno sui social.

Trattasi soltanto di indiscrezioni e di un nuovo gossip attorno alla coppia, dal momento che il rapper potrebbe aver comunque partecipato senza però documentare la festa sui social; il condizionale, quindi, al momento resta d’obbligo. La certezza, però, è che le strade dei Ferragnez si sono ormai ufficialmente divise; se il rapper starebbe frequentando la presunta nuova fidanzata Garance Authié, l’imprenditrice digitale si vocifera abbia un flirt con l’ortopedico Andrea Bisciotti. L’estate 2024 per i due si preannuncia rovente e, come spesso capita ultimamente, all’insegna del gossip.

