Fedez e Chiara Ferragni, weekend a distanza/ Lei in fuga a Capri, lui a Milano con Garance Authié: lo scoop

Ripartire dopo la dolorosa rottura e ritrovare sorrisi e spensieratezza da tempo perduti: è questo l’obiettivo che Fedez e Chiara Ferragni si sono prefissati in questa nuova fase della loro vita, quella da “single”. Il settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, ha infatti immortalato i due ex in posti differenti e ha ricostruito il loro weekend a distanza dopo i gossip degli ultimi giorni. Partendo con l’imprenditrice digitale, il magazine l’ha pizzicata nella meravigliosa Capri a scatenarsi tra musica e balli in un rinomato locale dell’isola.

La Ferragni si è concessa un lungo weekend al mare, tra gite in barca e brindisi e pranzi con amici; tra questi c’è anche il suo storico amico Angelo Tropea, sempre al suo fianco e soprattutto in questa delicata fase della sua vita. Fedez invece è stato pizzicato nella sua Milano, nuovamente in compagnia della presunta nuova fidanzata Garance Authié: la frequentazione prosegue a gonfie vele e gli scatti li immortalano in dolce compagnia a pranzo, per poi fare tappa a casa del rapper prima della partenza di lei, destinazione aeroporto. Lui, a seguire, ha trascorso del tempo con i figli accompagnati dai nonni paterni.

Fedez e Chiara Ferragni, i gossip dopo la rottura

Fedez e Chiara Ferragni proseguono dunque la loro nuova vita da separati con le rispettive compagnie, pur rimanendo entrambi nel vortice del gossip. Il rapper è ormai sempre più legato a Garance Authié, giovane modella e studentessa di economia che frequenta ormai da diverso tempo. Anche l’imprenditrice digitale avrebbe il cuore palpitante per un uomo al momento misterioso: dopo il gossip su Tony Effe, infatti, alla Ferragni è stato accostato il nome dell’ortopedico Andrea Bisciotti, come riporta sempre Chi, con cui ci sarebbe una conoscenza in corso.

L’ex coppia d’oro viaggia ormai su due binari paralleli, riprendendo in mano la propria vita e raccogliendo i cocci del proprio cuore dopo la burrascosa rottura. Ma rimanendo, pur sempre, sotto i riflettori del gossip.











