Nelle ultime ore, non si parla d’altro che del presunto triangolo amoroso tra Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini. Durante l’ultima puntata del suo format Falsissimo, Fabrizio Corona ha rivelato che, nel corso della relazione e del matrimonio con Chiara, il rapper avrebbe avuto una storia segreta con Angelica, una giovane milanese che, secondo lui, sarebbe il suo “vero amore”. A rendere ancora più clamorosa la vicenda è stata la stessa Ferragni, che, in un lungo sfogo su Instagram, ha confermato il tradimento e altri dettagli scioccanti, tra cui una presunta telefonata tra Federico e l’amante poco prima di salire sull’altare.

Da quel momento, gli utenti hanno iniziato a scandagliare ogni dettaglio della vita social di Fedez e Chiara Ferragni, analizzando i contenuti condivisi negli anni per cercare di capire come abbiano potuto mantenere così a lungo l’immagine della “famiglia perfetta”. Tra le scoperte più sorprendenti, alcuni utenti particolarmente attenti hanno riesumato una vecchia Instagram story di Chiara, in cui appare il cantante in compagnia di nientemeno che Marcello Montini, il padre di Angelica.

La vacanza di Chiara Ferragni e Fedez in compagnia del padre di Angelica Montini: dettagli

Durante la diretta di Pomeriggio Cinque di giovedì, 30 gennaio, è stata mostrata un vecchio pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Nell’immagine, Fedez è intento a giocare a basket, mentre sullo sfondo si intravede Marcello Montini, il padre della sua presunta amante, Angelica. Lo scatto risale ad agosto 2021, periodo in cui l’ex coppia si trovava in vacanza in Sardegna. Secondo alcune indiscrezioni, proprio Montini avrebbe invitato i Ferragnez a bordo della sua barca a Porto Cervo, un dettaglio che oggi assume tutto un altro significato alla luce dei recenti gossip.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: Chiara sapeva già chi fosse Angelica Montini? Secondo quanto dichiarato dall’influencer, la verità le sarebbe stata rivelata solo lo scorso Natale. Tuttavia, questo video aggiunge nuovi interrogativi alla vicenda, che si fa sempre più intricata. Ogni giorno emergono nuove rivelazioni su questo triangolo amoroso e, a quanto pare, il gossip non è destinato a fermarsi. Difatti, Fabrizio Corona sarebbe pronto a svelare nuovi presunti tradimenti, questa volta da parte della Ferragni.