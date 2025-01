Chi è Angelica Montini? Martedì 28 novembre 2025 Fabrizio Corona ha sganciato una bomba pesantissima su Fedez e una presunta amante che – secondo lui – sarebbe stata la donna che il rapper ha sempre amato. Il Re dei Paparazzi ha rotto il silenzio sul suo programma “Falsissimo“, un format Youtube nel quale parla dei casi gossip più eclatanti e dice la sua verità. Bisogna precisare che al momento Fedez e le persone citate nel video non hanno mai confermato le parole di Corona, anche se è stata Chiara Ferragni a sbottonarsi sull’accaduto, confermando i tradimenti dell’ex marito, pur senza fare il nome della donna in questione.

Chiara Ferragni choc: "Tradita per anni da Fedez"/ Silenzio rotto: "Presa in giro e usata, ha confessato"

Secondo le parole di Fabrizio, Fedez avrebbe sempre amato tale Angelica Montini, dedicandole addirittura la canzone che porterà a Sanremo 2025, intitolata “Bella stronza“, e Chiara Ferragni lo aveva capito: non era dedicata a lei! 28enne milanese, Angelica è una stilista figlia di buona famiglia, che nella vita si occupa di moda tanto da aver fondato un brand. Sempre Corona, spiega che la ragazza farebbe parte della cosiddetta “Milano bene” e che da molto tempo sarebbe fidanzata con un imprenditore famoso, che il Re dei Paparazzi non nomina mai, ma anzi lo chiama “Tortino” a mo’ di scherno. Nel video di “Falsissimo“, Fabrizio Corona ha mostrato ai fan una serie di screen con messaggi a supporto del suo racconto su Angelica Montini, anche se nulla è ancora verificato.

Fedez duetta con Marco Masini in "Bella stronza" a Sanremo 2025: a chi è dedicata?/ L'ipotesi depressione

Fabrizio Corona choc: “Fedez e Angelica Montini? Lui voleva mollare Chiara prima del matrimonio”

Cosa sarebbe successo tra Fedez e Angelica Montini? Secondo la narrazione di Fabrizio Corona, il rapper si sarebbe innamorato di lei nello stesso periodo in cui ha conosciuto Chiara Ferragni. Ebbene, la storia va avanti, diventa seria, nascono i figli Leone e Vittoria ma lui rimane in contatto con la stilista e, soprattutto, perdutamente innamorato. Il paparazzo racconta anche un fatto sconvolgente: 5 minuti prima del matrimonio con l’imprenditrice digitale, Fedez avrebbe effettuato una chiamata ad Angelica dicendole di amarla, e lei avrebbe risposto confermando il reciproco sentimento. Non solo, ecco le presunte parole del rapper riportate da Corona: “Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto“. Questo, poco prima di pronunciare il fatidico sì. Un episodio, d’altronde, citato anche dalla Ferragni nel suo lungo sfogo.

Chiara Ferragni: come ha reagito ai tradimenti di Fedez con Angelica Montini?/ I fan: “Chiara, hai vinto”

Una storia, quella narrata da Fabrizio Corona, che fa crollare l’immaginario collettivo sulla coppia italiana più discussa dell’ultimo decennio, e che toglie un velo tra la realtà e l’illusione del pubblico, che li aveva sempre ammirati a distanza. Ma il racconto del paparazzo continua. Secondo Corona, sarebbero poi susseguiti una serie di alti e bassi con Angelica Montini, i classici tira e molla di chi è indeciso sul da farsi, fino ai momenti più bui per il rapper di Rozzano, che in base al racconto di Fabrizio avrebbe tentato di togliersi la vita a causa del rifiuto di lei. Il tutto poco prima di uscire ad annunciare la sua nuova canzone a Sanremo davanti a Carlo Conti.

Fedez, il racconto di Fabrizio Corona prima dell’annuncio su Sanremo 2025: “Voleva farla finita per Angelica Montini”

Poco prima dell’entrata sul palco a fianco al conduttore, Fabrizio Corona ha raccontato di aver sentito Fedez distrutto e in completa dissociazione. Così, lo ha redarguito invitandolo a salire sul palco: “Se non vai, domani tutti sapranno la verità con Angelica Montini“, gli ha detto. Poco prima, invece, il disastro: il paparazzo svela che Fedez lo avrebbe chiamato, consegnandogli un messaggio da dare ai suoi figli. Poi avrebbe ingerito un sedativo potente e si sarebbe chiuso in bagno. Un medico ha evitato il peggio. Successivamente, grazie al supporto di sua madre Annamaria Berrinzaghi e di Carlo Conti – anch’egli al corrente della situazione – il rapper sarebbe quantomeno riuscito a salire sul palco, pronunciando poche frasi. Si attende ora la replica di Fedez, che oggi si è trovato di fronte ad una narrazione sulla sua vita che ha senza dubbio spostato le carte in tavola. Sarà tutto vero o è una trovata di Fabrizio Corona per guadagnare views?