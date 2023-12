Chiara Ferragni corre ai ripari per risollevare l’immagine/ Pronta una task force con due studi legali e…

Chiara Ferragni organizza una task force dopo il caso Balocco: i dettagli

Il caso Balocco ha messo in ginocchio Chiara Ferragni, trincerata dietro un silenzio social dopo la tempesta mediatica che l’ha travolta negli ultimi giorni. L’imprenditrice digitale, oltre alla salatissima multa comminatale dall’Antitrust, sta subendo anche un grave danno d’immagine con la perdita, giornaliera e costante, di followers sui social. Per questo motivo, e non solo, l’influencer e moglie di Fedez avrebbe deciso di organizzare una task force con due studi legali e un’agenzia di comunicazione pronta a risollevare la sua immagine pubblica.

Chiara Ferragni e Fedez: stravolti i piani per le vacanze di Natale/ Dopo il caso Balocco e Dolci Preziosi...

A rivelare l’indiscrezione è il quotidiano La Stampa, che spiega come i professionisti in questione siano lo studio Gianni Origoni per gli aspetti legali, societari e civilistici, Marcello Bana per il fronte penale e l’agenzia Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba, per comunicazione e web reputation. Sarebbe questa, dunque, la strategia messa in atto dalla Ferragni per limitare per quanto possibile i danni dopo il caso Balocco-Dolci Preziosi. L’obiettivo è “risollevare l’immagine di Ferragni non solo sui social ma anche a livello imprenditoriale“.

Fedez cancella Chiara Ferragni da Instagram/ Tensione a Natale, poi arriva il dietrofront

Chiara Ferragni: collaborazioni a rischio e il Natale trascorso a casa

Ma Chiara Ferragni, nella tempesta mediatica di questi giorni, deve fare i conti anche con un altro fattore di rischio: i contratti con brand internazionali e nazionali, infatti, potrebbero essere interrotti. Negli anni numerose aziende hanno avviato collaborazioni con l’imprenditrice digitale, al fine di appoggiarsi alla sua immagine pubblica per promuovere i propri servizi e prodotti. Ora, però, in molti potrebbero defilarsi ed interrompere la collaborazione, come già deciso da Safilo.

La Ferragni, intanto, rimane in silenzio sui social e anche le sue vacanze di Natale quest’anno sono state stravolte dal caso mediatico. Abituati a trascorrere il giorno di Natale fuori casa, questa volta l’influencer e Fedez hanno deciso di rimanere a Milano e trascorrere il giorno di festa a casa, in famiglia, lontani dal clamore dell’ultimo periodo.

Alessandro Gassmann critica Chiara Ferragni/ "La beneficenza non si dichiara e la classe non si compra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA