Chiara Ferragni, duro sfogo social: “Basta fingere che tutto vada bene”/ “È un periodo doloroso e pesante”

Gli ultimi mesi per Chiara Ferragni non sono stati certo facili. Sono ormai ben note a tutti le vicende che l’hanno vista protagonista, dal caso Balocco e tutto ciò che ne è conseguito alla crisi col marito Fedez. Non ci sono più dubbi ormai che i due vivano separati e non stiano più insieme, anche se rimangono sconosciuti i motivi di questa situazione.

Nelle ultime ore però Chiara Ferragni è tornata a parlare attraverso il suo profilo Instagram, ammettendo che questo è per lei un periodo molto complicato sia dal punto di vista personale che sentimentale. “In questi momenti essere genitore ti salva un po’ la vita.” ha esordito Chiara, mostrandosi provata sui social. “Spero che in tutta questa m*rda di questo periodo ci siano anche delle cose belle, che mi diano nuovi stimoli.” ha aggiunto.

Chiara Ferragni è dunque entrata nel dettaglio, e ha dichiarato: “È un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono più nei miei pensieri. Faccio quel che posso, faccio sempre quel che posso. A volte sono più in up e altre più in down e penso sia giusto farvi vedere questa parte”.

L’imprenditrice digitale, pur non citando il marito Fedez, ha comunque fatto capire che anche a livello sentimentale le cose non vanno bene: “Non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua. A volte vorrei essere meno forte, solo un po’ più serena. Grazie a chi capisce e c’è sempre e scusate per questi pensieri sparsi. Basta fingere che tutto vada bene sempre“, ha concluso.

