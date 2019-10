“Chiara Ferragni e Fedez famiglia di drogati”/ Scatta la denuncia: “pensa prima di..”

Chiara Ferragni e Fedez sono stati gravemente insultati su Instagram al punto che l’influencer ha annunciato la denuncia. Tutto è accaduto sotto il post con cui la Ferragni ha augurato buon compleanno alla mamma Marina Di Guardo. La moglie di Fedez ha pubblicato una serie di foto della vita della madre: da quelle con cui è con le sue tre figlie, Chiara Francesca e Valentina fino a quelle del matrimonio di Chiara e Fedez e di Leone che si diverte tra le braccia della nonna. Immagini bellissime e di vita vera sotto le quali l’influencer ha scritto: “Il più felice dei compleanni alla mia meravigliosa mamma che amo tantissimo. Grazie per mostrarmi il tuo amore sin dal giorno in cui sono nata”. “Grazie amore mio meraviglioso! Siete il più bel regalo che abbia mai ricevuto”, ha risposto Marina Di Guardo. Un messaggio bellissimo quello di Chiara che, diventata mamma da poco più di un anno, ha capito il grande amore che lega un figlio alla propria madre e viceversa. Inutile sottolineare i commenti bellissimi dei fans tra i quali, però, è spuntato un insulto gravissimo di fronte al quale la Ferragni non ha potuto fare finta di nulla.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ INSULTATI GRAVEMENTE: SCATTA LA DENUNCIA

Sotto il post affettuoso che Chiara Ferragni ha rivolto alla mamma in occasione del suo compleanno, una ragazza ha lasciato un commento pesantissimo che ha scatenato non solo la reazione degli altri followers, ma soprattutto quella della moglie di Fedez. “Famiglia di d*****i. Basta dr****i di m***a. D****i un sacco di adolescenti insicuri che m***a. Fai il test di hiv al tuo marmocchio e smettila di ab***e dei minuti, ped****a”, ha scritto la ragazza. Insulti gravissimi e pesantissimi che non sono passati inosservati alla Ferragni che, curando il proprio profilo Instagram, non ha potuto fare a meno di notare quelle parole. Chiara Ferragni che, in altre occasioni, aveva risposto anche ironicamente, stavolta ha deciso di passare alle vie legali per mettere fine ad un clima di odio che potrebbe diventare pericoloso. “Ti arriverà una denuncia a breve. Pensa due volte prima di scrivere certe cose”, ha fatto sapere la Ferragni.





