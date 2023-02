Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è una fake news?/ La verità in The Ferragnez 2

Chiara Ferragni e Fedez, il retroscena sull’esclusiva Prime Video

Il tormentone del momento, che rimbalza ora dopo ora tra aneddoti social e notizie di gossip, è senza dubbio la presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Roba da fare invidia ad un teen drama; gli aneddoti e i retroscena si rincorrono da diversi giorni ma i diretti interessati sembrano non avere alcuna intenzione di entrare direttamente nel merito della questione. Tutto sarebbe partito dal chiacchierato bacio del rapper con Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023 e da tanti indizi social che hanno alimentato le voci.

Un nuovo capitolo della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez potrebbe riguardare la messa in onda della serie digitale The Ferragnez 2. Stando alle informazioni in merito, pare che il format sarà un’esclusiva Prime Video e buona parte dei contenuti riguarderanno ciò che è accaduto nel backstage del Festival di Sanremo 2023. Il retroscena è stato riportato da Davide Maggio, che ha inoltre svelato come come le telecamere della Rai non avessero appunto l’autorizzazione di catturare il dietro le quinte di Chiara Ferragni e Fedez.

La notizia dell’esclusiva a Prime Video per The Ferragnez 2 ha chiaramente alimentato nuove voci sulla natura e realtà della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. In rete la nuova tesi verte infatti sulla possibile trovata pubblicitaria. Nello specifico, data la risonanza della questione, appare quasi improbabile e clamorosa la scelta di non rilasciare dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Considerando l’utilizzo dominante dei social, anche per fini professionali, pronunciarsi anche con poche battute non sarebbe stato qualcosa di così faticoso.

A questo punto, non resta che attendere l’uscita de The Ferragnez 2 per scoprire cosa è successo dopo il “bacio della discordia” tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023. Ad oggi, per i fan della coppia le uniche tracce sono la clip del fuorionda pubblicitario, con Chiara Ferragni quasi infastidita per il siparietto, e il rumoroso silenzio in occasione del giorno di San Valentino e nei giorni seguenti. Chiaramente, il contenuto del secondo capitolo della saga Ferragnez sarà a pagamento; la curiosità spingerà più utenti ad abbonarsi?











