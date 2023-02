Chiara Ferragni e Fedez, crisi dopo Sanremo?/ “Interrotte riprese di The Ferragnez…”

Chiara Ferragni e Fedez: le voci di crisi continuano

Cosa sta accadendo tra Chiara Ferragni e Fedez? La coppia più amata e seguita sui social sta davvero attraversando un momento delicato? Sposati dal 2018, genitori di Leone e Vittoria, l’imprenditrice e il rapper sono finiti al centro del gossip dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. I due, durante la finalissima del Festival di Sanremo 2023, si sono lasciati andare sul palco del Teatro Ariston baciandosi sotto lo sguardo della stessa Ferragni e dei genitori e delle sorelle di quest’ultima. Sul web è così diventato virale un video in cui Chiara e Fedez discutono subito dopo il bacio.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo?/ L'influencer ironizza su Instagram

Da quel momento, i rumors su una presunta crisi di coppia si sono moltiplicati. A preoccupare i fan sono state le mancate dediche tra la Ferragni e Fedez il giorno di San Valentino. Oggi, però, la preoccupazione dei fan aumenta dopo un’indiscrezione secondo cui la coppia avrebbe chiesto l‘interruzione delle riprese di “The Ferragnez”.

Instagram, pubblicità gratis a Sanremo?/ Audiocoop a Striscia “Dicano se c’è accordo”

Interrotte le riprese di “The Ferragnez”?

A riportare la notizia della richiesta di Chiara Ferragni e Fedez di interrompere, per il momento, le riprese della serie “THe Ferragnez” è Linkiesta. Guia Soncini, ricostruendo quello che è accaduto a Sanremo e quello che sta accadendo alla coppia dopo il ritorno a Milano, scrive:

“Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre”.

Fedez bloccato da bodyguard di Chiara Ferragni dopo bacio a Rosa Chemical/ "Ha rifiutato di parlargli": rumor

© RIPRODUZIONE RISERVATA