Chiara Ferragni e Fedez si sono davvero lasciati?/ “Forse si vedono di nascosto lontani dai riflettori”

Novella 2000 ha dedicato ampio spazio nell’ultimo numero a quella che è già stata ribattezzata la separazione dell’anno, ovvero, quella fra Chiara Ferragni e Fedez. Il noto giornale di gossip ha cercato di indagare a fondo per cercare di scoprire cosa vi fosse di vero nello scoop lanciato da Dagospia, ottenendo come risposta: “Chiunque riprenderà Dagospia non verrà smentito”. Novella 2000 si domanda però come mai i due non abbiano fino ad ora dichiarato palesemente che si sono lasciati, e la risposta è probabilmente semplice: “Forse perchè lasciano aperto uno spiraglio – scrive Massimo Murianni per Novella 2000 – in quella porta chiusa da Fedez quando ha lasciato la casa in cui viveva con Chiara”.

Chiara Ferragni, due ricorsi al Tar contro multa Antitrust/ "Chiesto annullamento sanzione da 1 milione"

Il cantante avrebbe lasciato il nido d’amore domenica 18 febbraio trasferendosi da un amico: “Ma già da un mese ha iniziato a traslocare le sue cose” racconta a Novella 2000 una persona vicina all’artista. Giovedì 22 arriva lo scoop di Dagospia che conferma di fatto le notizie di frizioni da tempo nei Ferragnez. Tutta colpa del famoso Sanremo 2023, durante il quale Fedez baciò Rosa Chemical sul palco, provocando non poche polemiche. “L’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicino al marito malato – spiega Roberto D’Agostino come riporta Novella 2000 – nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affetti”.

Chiara Ferragni e Fedez: tornati insieme dopo la separazione? Scoop di Pomeriggio 5/ "Ecco come sono apparsi"

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ SI SONO DAVVERO LASCIATI? I DUBBI LECITI DI NOVELLA 2000

Novella 2000 ha però dei dubbi circa la fine della storia fra Fedez e Chiara Ferragni, sottolineando come l’influencer abbia rilasciato un’intervista due giorni dopo l’uscita di casa del marito (quella al Corriere della Sera), senza però raccontare nulla, nonostante la sua vita sia da anni di pubblico dominio. “O è una glaciale calcolatrice – scrive il giornalista di Novella 2000 – oppure ancora spera che l’addio non sia definitivo”, e comunque una cosa non esclude l’altra. Fedez, nel contempo, continua a mantenere un profilo basso, spiegando alla troupe di Pomeriggio 5 di pensare ai figli e che sarà alla sfilata di Versace in quanto Donatella è un’amica: non c’era invece Chiara Ferragni nonostante Novella 2000 racconta di come la stessa sia stata invitata.

Fedez vs Codacons, istanza al ministero delle Imprese per accesso ai bilanci/ L'associazione: "Rappresaglia"

Fedez pare sia intenzionato a tornare nell’appartamento dove viveva prima di conoscere Chiara, poi il settimanale di gossip chiosa: “Forse per la prima volta nella loro storia, ora sono costretti a vedersi di nascosto, senza riflettori e social”, quindi non più i Ferragnez ma semplicemente Chiara e Federico che parlano di loro e dei propri figli, ma soprattutto del loro presente e futuro. “Non è detto che siano ex ma una coppia che fa il punto”. Ecco perchè, conclude il giornale: “Chi sa dosare le parole ci ha detto ‘Chi riprende Dagospia non può essere smentito’ e non ‘Sì, si sono lasciati'”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA