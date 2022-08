Chiara Ferragni e Fedez “stavamo ore a parlare”/ Nuovi dettagli sui primi incontri

Chiara Ferragni e Fedez: i dettagli sul loro primo appuntamento

Chiara Ferragni ha condiviso un nuovo capitolo, il terzo per la precisione, del racconto di come abbia conosciuto Fedez. Da qualche giorno l’imprenditrice digitale ha fatto del mezzo TikTok il luogo adatto dove aprirsi con i followers, raccontando loro dettagli anche inediti della sua conoscenza e frequentazione con il rapper. Nel terzo capitolo l’influencer riprende il filo, raccontando come sia avvenuto il loro primo appuntamento ufficiale, nato da una richiesta a sorpresa da parte di lui e da lei ben accolta.

“Arriva settembre, io stavo tornando da Los Angeles, e non ci eravamo sentiti tutta l’estate – spiega la Ferragni, che poi entra nel merito della loro prima cena insieme – Il giorno in cui stavo tornando lui mi scrive: ‘Ferragni, mi devi una cena’. Io ho detto: ‘Guarda questo ragazzo com’è determinato’. Quindi gli ho detto di sì. Per evitare paparazzi, all’epoca stavo in un hotel, lo invito a cena in questo hotel nel ristorante. Facciamo questa cena, questo primo appuntamento molto bello, dopo parto per New York perché c’era la fashion week a settembre“.

Chiara Ferragni e Fedez in attesa del “gran salto“: come si sono rivisti

Chiara Ferragni prosegue il suo racconto spiegando di aver trovato, al suo ritorno in Italia, un mazzo di fiori da parte di Fedez: “Quando torno da New York mi trovo questo mazzo di fiori gigante da parte sua. Era stato molto carino, scrivendo però che era un’altra persona“. A quel punto nel video interviene il rapper che, spiegando come ormai il ghiaccio tra i due si fosse rotto e come la frequentazione fosse ormai ben avviata, voleva cercare di fare il grande passo: “Aspettavamo di fare il gran salto, ma non abbiamo potuto farlo“.

Il motivo è dovuto ad un imprevisto che ha colpito lo stesso Fedez, come rivelato: “Io sono andato in una missione con Unicef e mi sono beccato una malattia. Quindi per tutta la settimana abbiamo solo parlato“. Nonostante la malattia, i due hanno continuato a vedersi seppur a distanza, chiacchierando e conoscendosi in maniera più approfondita, come svelato dalla Ferragni al termine del video caricato sul suo profilo TikTok: “Abbiamo fatto una settimana, durante la Milano Fashion Week, che lui veniva ogni volta in camera mia e stavamo delle ore a parlare senza poterci neanche sfiorare“.













