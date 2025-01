Le sofferenze e querelle del passato sembrano ormai solo un lontano miraggio; per Chiara Ferragni il processo di rinascita parte da lei stessa, da un cambio forse radicale della sua quotidianità dettato anche dagli eventi precipitosi che nei mesi passati hanno riguardato tanto l’ambito professionale quanto quello sentimentale. Una ‘rivoluzione’ che vanta però un incentivo in più, quello dell’amore ritrovato al fianco del nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Proprio in riferimento alla liaison c’è un retroscena delle ultime ore – rilanciato dal settimanale Oggi con tanto di foto – che sta imperversando sui social e alimentando un interrogativo in particolare: Chiara Ferragni è incinta del suo terzo figlio?

Bisogna partire da una premessa che – come riporta Novella 2000 – è strettamente connessa al retroscena secondo il quale Chiara Ferragni sarebbe incinta del suo terzo il figlio, il primo con il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Una considerazione riportata dal settimanale Oggi che, come anticipato, rilancia il retroscena sulla presunta gravidanza dell’influencer. “Non è un mistero però che lei e il suo nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia. A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla Ferragni”.

Chiara Ferragni ‘avvistata’ in una clinica ostetrica: è incinta o visita di routine?

Si arriva così al retroscena legato al dubbio del momento: ‘Chiara Ferragni è incinta?’. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, l’influencer sarebbe stata avvistata presso una clinica ostetrica di Milano, la Mangiagalli, dove tra l’altro ha avuto modo di dare alla luce la sua seconda figlia, Vittoria. Come riporta Novella 2000, sul magazine si legge: “…Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica”.

Dunque, dell’avvistamento presso la clinica ostetrica di Milano partono i rumor sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni e dunque del primo figlio (terzo per l’influencer dopo Leone e Vittoria) con il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Solo il tempo ci dirà se si sia trattato unicamente di una visita di routine o ci sia davvero un lieto annuncio da fare nell’imminente futuro. Di cui ne saremmo tutti lieti, soprattutto per lei.

