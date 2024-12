Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez Chiara Ferragni da qualche mese ha ritrovato l’amore con Giovanni Tronchetti Provera. La nota influencer e il nuovo compagno da un po’ non si nascondono più, sui social non ha ancora ufficializzato la loro relazione ma vari siti di gossip hanno già pubblicato vari scatti di coppia. Alcune foto li ritraggono anche insieme ai figli di lei, segno che la storia d’amore è già molto importante. Nei giorni scorsi Fabrizio Corona ha sganciato una bomba facendo una ‘profezia’ a Gurulandia, l’ex re dei paparazzi si è detto convinto che entro marzo del 2025 l’influencer annuncerà la gravidanza.

Chiara Ferragni e il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera a pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore stanno già pensando di mettere su famiglia? Un dettaglio non è passato inosservato ai fan, ciò che è emerso sta facendo incuriosire non poco tutti coloro che quotidianamente seguono la nota influencer. Di che si tratta? Dagli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram si notano delle forme più arrotondate.

Chiara Ferragni mostra forme più pronunciate sui social: l’influencer aspetta un bambino?

Dalla chiacchierata storia d’amore dell’influencer con Fedez sono nati due figli, Leone e Vittoria, dopo le gravidanze è sempre tornata in splendida forma. Oltre ad essere molto magra Chiara Ferragni non ha mai avuto forme molto pronunciate, il rapper ironizzava spesso sul suo décolleté poco appariscente. Molti fan hanno però notato che negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram le sue forme sono più abbondanti, specialmente il seno.

C’è chi pensa che Chiara Ferragni possa aver fatto ricorso alla chirurgia per aumentare le sue forme e chi invece sospetta che possa essere davvero incinta. La notizia sta facendo non poco discutere, ad un anno dallo scandalo del ‘Pandoro-gate’ l’influencer appare decisamente più serena ed è molto felice con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Sui social ha ricominciato con le sponsorizzazione e non perde occasione per mostrare lusso e vacanze da sogno. Oltre ad aver ritrovato l’amore tra pochi mesi diventerà anche mamma per la terza volta? Al momento si tratta solo di indiscrezioni che la diretta interessata non ha né confermato né smentito, si attendono quindi nuovi dettagli per saperne di più.

