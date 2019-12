Chiara Ferragni e la foto di Fedez nudo/ “Vietato ai minori di 18 anni”: boom di like

Vacanze di Natale decisamente bollenti per Chiara Ferragni e Fedez che, sulle Dolomiti, si stanno rilassando condividendo sui social foto e video diventati già virali. Dopo la foto scattata in una vasca idromassaggio in cui l’influencer e il rapper si baciano, è arrivata la foto in cui Chiara Ferragni, vestita, immortala il marito completamente nudo. Nello scatto che ha raggiunto quasi 500mila like, il rapper è alle spalle della moglie con il sedere in mostra. Tuttavia, per evitare censure e battute troppo hot da parte delle fans, la Ferragni ha coperto il lato B del marito con un bollino sul quale troneggia la scritta “vietato ai minori di 18 anni”. Un’immagine divertente e ironica quella che ha condiviso Chiara che è piaciuta molto non solo ad amici e parenti, ma anche ai suoi milioni di followers.

Chiara Ferragni, la foto di Fedez nudo conquista tutti

«Always photobombing my pics», scrive Chiara Ferragni nella didascalia che accompagna la foto pubblicata su Instagram. Fedez, dunque, continua ad intrufolarsi nelle foto della moglie che, per Natale, ha deciso di fargli un regalino mostrando al mondo la sua avvenenza fisica. C’è, tuttavia, chi non è d’accordo con la scelta di Chiara di coprire il sedere del rapper: «Perché vietato ai minori di 18 anni? È solo un cu**tto», scrive qualcuno. Gli uomini, invece, rivolgono una richiesta precisa alla Ferragni: «Senza offesa per Fedez, ma preferiamo te». E ancora: “Un classico. Le donne già pronte e gli uomini ancora a zero”, “Questa è la prova che quello in ritardo è sempre lui!”, “vestito bellissimo”.





